‘Essa eleição é de amadurecimento’, diz presidente do Novo no Ceará sobre pleito de 2024

Liderando o partido Novo no Ceará em um ano eleitoral, o presidente da agremiação, Afonso Rocha, analisa o pleito deste ano como uma possibilidade de “amadurecimento para a sigla”. Para o dirigente, a legenda fez movimentos importantes nos últimos tempos para flexibilizar a adesão de novos filiados ao mesmo tempo em que traça planos concretos para expansão das bases.

O comandante do partido registrado em 2015 na Justiça eleitoral, concedeu entrevista aos editores de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes e Jéssica Welma, durante a live do PontoPoder.

Afonso Rocha Presidente do Novo no Ceará “Essa eleição é de amadurecimento. Temos tomado medidas com esse pensamento de política, (antes) deixávamos as pessoas entrarem organicamente, mas não pensávamos estratégias de chapa nem de nada”

Para ele, essa postura tem pontos negativos e positivos. “Eleitoralmente, isso pode ser muito bom, pode ter pessoas fora da curva que conseguem se eleger. Na eleição geral (de 2018), conseguimos eleger um governador e oito federais, isso para um partido recém-nascido é muito. É isso que nos sustenta: a possibilidade de mostrar o trabalho desses eleitos, principalmente do nosso maior expoente no Brasil, que é o governador Romeu Zema (de Minas Gerais)”, completa.

Veja também

Representação

Atualmente, além do governador mineiro, o Novo conta com três deputados federais e um senador da bancada cearense, Eduardo Girão. Na entrevista, o dirigente reforçou o nome do parlamentar pelo Ceará como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza.

Também de olho nas eleições deste ano, Afonso revelou que já iniciou a formação de comissões para traçar estratégias locais e a principal meta da sigla é lançar candidaturas às câmaras em 10 municípios no Ceará. “Temos 184 municípios, então dez não seriam poucos? A gente trabalha muito no sentido de ter uma certa qualidade, não adianta tentar abarcar o estado inteiro sem ter uma estrutura para controlar esse pessoal, para dar um apoio”, reforçou.

10 municípios É a meta do Partido Novo no Ceará para lançar candidaturas na eleição deste ano

“Em Fortaleza, em particular, nossa intenção é conseguir eleger entre dois ou três vereadores, acho que isso é possível, temos nomes que estamos trabalhando para dar uma maior expressividade à chapa”, concluiu.