Em viagem oficial a Dubai, Eduardo Bolsonaro faz sessão de fotos como sheik que custa R$ 955

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), desembolsou cerca de R$ 955 para fotografar a família vestida de árabes, conforme apurou o Congresso em Foco. Ele foi a Dubai para participar de uma feira de negócios com a comitiva brasileira.

A viagem oficial é custeada com recursos públicos. O parlamentar, no entanto, levou a filha e a esposa. Heloísa Bolsonaro publicou a foto no domingo (17).

De acordo com site turístico local, a sessão custa USD 174,22 (equivalente a cerca de R$ 955). O serviço inclui trajes e maquiagem para fotografia, realizada no shopping Central Market Souk.

Heloísa afirmou, nas redes sociais, que o passeio foi feito com recursos próprios. Após críticas do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL), Eduardo Bolsonaro disse que viajou “para atrair emprego”.

Ele disse, ainda, que tenta “desfazer” os efeitos das medidas restritivas de combate à pandemia — apontando o isolamento social como fator que elevou a pobreza no País.

Foto: Reprodução / Twitter

Comitiva

Segundo levantamento do jornal O Globo, a viagem pode custar R$ 3,6 milhões aos cofres públicos. Também estão na comitiva para a Expo Dubai 2020 o vice-presidente Hamilton Mourão, o secretário da Pesca, Jorge Seif, e outras 68 pessoas do governo.