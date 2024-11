Em Caucaia, Vitor Valim e Naumi Amorim formalizam transição na Prefeitura

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), e o prefeito eleito, Naumi Amorim (PSD), formalizaram a transição entre as gestões. A portaria criando a equipe de transição foi publicada no Diário Oficial de Caucaia dessa terça-feira (5). A recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE Ceará) é de que as cidades onde foi realizado 2º turno das eleições municipais formalizassem a transição até a próxima sexta-feira (8).

Valim indicou para a coordenação o Procurador-Geral do Município, Eric de Moraes e Dantas, para a coordenação da equipe. Além dele, o atual prefeito também indicou Guthemberg Holanda Bezerra de Souza, secretário interino da Secretaria de Governo; André Luiz Daher Vasconcelos, secretário de Infraestrutura; e Zózimo Luis de Medeiros Silva, secretário de Saúde.

Já Naumi Amorim indicou Carlos Eduardo Lima de Freitas para a coordenação. Os demais integrantes indicados pelo prefeito eleito são Antônio Agenor Cavalcante Mota; Luciana Nara Saraiva de Amorim; Sandra Maria Aguiar Lopes Pereira; e Daniel Costa Santos.

Agora, apenas sete cidades cearenses ainda não iniciaram a transição, incluindo Fortaleza. Os dados são do portal Transição Responsável, do TCE Ceará, com informações atualizadas até essa quarta-feira (6).

O TCE Ceará estabelece que são necessários três atos para formalizar a transição: o decreto de transição; o ofício do candidato eleito indicando membros da transição; e a portaria de nomeação da comissão de transição.

Fortaleza

Na capital, o prefeito José Sarto (PDT) afirmou que iria garantir "transição tranquila" entre a gestão dele e a do prefeito eleito Evandro Leitão (PT). No entanto, as declarações dadas por ambos nesta quarta-feira indicaram impasse.

Na inauguração do novo Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão disse que iria indicar os membros da equipe de transição ainda nesta quarta, contudo apenas "após o atual prefeito publicar portaria".

A versão de José Sarto é distinta. Em publicação nas redes sociais, ele informou que já definiu quem, da atual gestão, irá integrar a transição. "A Prefeitura de Fortaleza publicará o decreto que formaliza o início dos trabalhos quando forem informados os nomes que compõem a equipe do prefeito eleito", disse.

Nesta quinta-feira (7), Evandro Leitão anunciou a equipe de transição que terá a coordenação da vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD).

Com o envio do ofício por Evandro Leitão, ainda é preciso a publicação, pelo atual prefeito, do decreto — onde são criadas as regras de funcionamento da equipe de transição — e da portaria com a nomeação de todo o grupo, incluindo nomes da atual gestão da Prefeitura.