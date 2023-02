Em almoço com deputados, Elmano diz que momento é de “relação institucional”

O governador Elmano de Freitas (PT) promoveu, nesta sexta-feira (10), um almoço na Residência Oficial com deputados estaduais para comemorar o início dos trabalhos no Legislativo. Com a presença de membros de partidos de base e oposição, o petista preferiu não expor as tratativas sobre alianças no mandato e deu enfoque à "relação institucional" do momento.

Questionado como será a relação com prefeitos de partidos rivais nas eleições do ano passado, Elmano foi cauteloso: "Nós vamos ter uma relação institucional com os prefeitos, eu não tô olhando, neste momento, para partido de prefeito. Acho que isso aí tem a ver com os partidos e suas lideranças. Para fazer o processo mais político, talvez mais lá para a frente, em 2024, tenha alguma discussão, mas agora a minha missão é governar o Estado, tô focado nas políticas a executar".

Ele explicou que está dialogando com os gestores independente das suas legendas para a execução de medidas de governo, e que as negociações políticas devem ficar a cargo do ministro da Educação e ex-governador, Camilo Santana (PT), a quem chama de "liderança maior" do seu grupo político.

Participaram do encontro o deputado federal Mauro Filho (PDT), o secretário da Pesca e Aquicultura, Oriel Filho (PDT), o presidente do Parlamento Estadual, Evandro Leitão (PDT), e o líder do governo, Romeu Aldigueri (PDT).

Além deles, mais de 30 deputados estaduais marcaram presença. Um caso inusitado ocorreu na reunião, antes do governador Elmano chegar para o almoço. Decano da Assembleia, o deputado Fernando Hugo (PSD) compareceu ao encontro, mas foi embora logo em seguida porque foi impedido de entrar acompanhado da esposa.

União de bancada

No início dos mandatos da Assembleia Legislativa, o governador já conquistou um tamanho considerável de base, que vem se organizando em novos blocos para fortalecer o movimento na Casa. A federação PT/PCdoB/PV pode se unir a partidos menores, como os federados PSDB e Cidadania, para formar o grupo.

Novamente, Elmano foi discreto ao comentar o assunto, resumindo o arranjo, que considera "positivo", a uma instância deliberativa. "A bancada tem toda autonomia pra tomar as decisões que entender, o Poder Legislativo tem uma dinâmica própria. Então a bancada do PT deve tomar decisões que entender mais adequadas para aquilo que o partido na Assembleia considerar fundamental, e me cabe respeitar essa autonomia e dialogar", disse.

Questionado sobre se isso fortaleceria a sua base, o petista declarou: "(Os partidos não estão) vindo para mim, estão formando um bloco com o PT para atuar junto dentro da Assembleia, fazendo a construção de interesses que os partidos têm na dinâmica da Casa. Acho que isso faz parte".