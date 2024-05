Elmano solicita criação de 96 cargos para Agência de Defesa Agropecuária do Ceará

O governador Elmano de Freitas anunciou, nesta sexta-feira (31), o pedido para a criação de 96 cargos para a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri). A solicitação foi enviada nesta semana para aprovação na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Segundo o Governo, 48 vagas serão destinadas para o cargo de auditor fiscal agropecuário e 48 vagas para agente fiscal agropecuário.

"Assinei e encaminhei à Assembleia Legislativa mensagem que propõe a criação de 96 cargos para a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri). O aumento no quadro de servidores possibilitará a continuidade do processo de reestruturação da Adagri. Imprescindível para aprimorar a cobertura sanitária em todo o território cearense. É uma medida relevante para consolidar o Ceará como livre da febre aftosa sem vacinação", afirmou o governador na publicação.

Elmano destacou que a ampliação do número de profissionais faz parte do processo de reestruturação da Adagri, que visa aumentar a eficácia da cobertura sanitária em todo o Ceará, além de fortalecer a capacidade institucional da Agência.