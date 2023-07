Elmano sanciona lei que cria Secretaria de Proteção Animal no Ceará; pasta ainda não tem secretário

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou, nesta quinta-feira (27), a lei que cria a Secretaria de Proteção Animal no Ceará. A pasta, no entanto, ainda não tem secretário definido.

O órgão servirá para reforçar a Política Estadual de Proteção Animal e será responsável pelo desenvolvimento e pela implementação de políticas públicas para os animais e para o meio ambiente, segundo o Governo.

"Estamos criando uma secretaria para fazer política pública. A primeira medida que vamos tomar é autorizar recurso para a ampliação do Hospital Universitário da Uece [Universidade Estadual do Ceará], para fazer o atendimento da maneira que está projetado", afirmou o governador. Em seguida, ele disse, a prioridade do Governo será abrir edital para credenciamento de instituições que abrigam animais para "dar ajuda financeira".

Estrutura da secretaria

Sancionada a criação da pasta, o Estado deverá se reunir com municípios e com entidades do setor para colher nomes para integrar a secretaria.

A expectativa é que a sanção seja publicada no Diário Oficial ainda nesta quinta.