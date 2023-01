Elmano de Freitas anuncia segundo escalão da Segurança Pública do Ceará; confira os nomes

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou os novos titulares dos órgãos vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), além dos executivos da SSPDS. No último dia 1º de janeiro, o petista empossou Samuel Elânio para a titularidade da Segurança Pública do Ceará.

“Desejo a todos um excelente e dedicado trabalho pela melhoria da segurança no Ceará”, escreveu Elmano nas redes sociais.

Confira a lista de novos titulares da cúpula da SSPDS:

Polícia Militar: coronel comandante geral Klênio Nascimento;

Corpo de Bombeiros Militar: coronel comandante geral Cláudio Barreto;

Delegado Geral de Polícia Civil: Márcio Gutierrez;

Perito Geral da Perícia Forense (Pefoce): Júlio Torres;

Diretor da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp): coronel Clauber de Paula;

Superintendente de Pesquisa e Estratégia em Segurança Pública (Supesp): Nabupolasar Alves Feitosa;

Secretários executivos da SSPDS: Cel. Márcio Oliveira, delegado Sérgio Pereira e Adriano de Assis.