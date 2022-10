TRE apreende 1,3 mil bandeiras deixadas em calçadas e canteiros de forma irregular em Fortaleza

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) apreendeu cerca de 1.300 bandeiras que estavam em calçadas e canteiros de forma irregular na noite dessa sexta-feira (30).

A apreensão ocorreu porque os artefatos estavam dispostos na via em horário vedado pela legislação eleitoral. Segundo a lei, são permitidas bandeiras, desde que móveis, das 6h às 22h, e que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos.

O material foi apreendido em operação autorizada pelo juiz coordenador-geral da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral de Fortaleza, Eduardo de Castro Neto.

A operação percorreu as avenidas Monsenhor Tabosa, Abolição e Praça Portugal, além das avenidas Washington Soares, Engenheiro Santana Júnior e Alberto Sá na Capital cearense.

Denúncias

Até este sábado (1º), o TRE-CE já recebeu 1.122 denúncias de irregularidades na propaganda de partidos e candidatos, em todas as Zonas Eleitorais do Estado.

As denúncias foram apresentadas por meio do aplicativo Pardal, que possibilita ao eleitor denunciar infrações e irregularidades em campanhas eleitorais.

Fortaleza apresenta o maior número de denúncias, com 54,8% das queixas. As principais irregularidades denunciadas são relacionadas às propagandas com efeito de outdoor e bandeiras.

Os outros quatro maiores colégios eleitorais do Estado, que são Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral, tiveram 48, 59, 4 e 20 denúncias de irregularidades em propaganda.