Transporte intermunicipal gratuito na eleição pode ser pedido no Ceará a partir desta quarta (26)

A solicitação de gratuidade para o transporte intermunicipal no Ceará durante o segundo turno das eleições presidenciais deste domingo (30) pode ser pedida a partir desta quarta-feira (26). Os eleitores que precisarem se deslocar de cidade para votar devem pedir a passagem de graça de forma presencial nos terminais rodoviários.

Para quem precisar viajar ao Interior, a gratuidade estará disponível entre 17h da sexta-feira (26) e 8h da segunda-feira (31).

O plano de operacionalização da medida foi apresentado pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) nesta terça-feira (26).

Também foram definidas as regras para a gratuidade do transporte público, que vai beneficiar cerca de 250 mil pessoas, de acordo com o Governo do Ceará.

Como solicitar a gratuidade do transporte intermunicipal?

Eleitores devem apresentar presencialmente nos terminais rodoviários um documento oficial com foto (RG, CNH OU CTPS), título de eleitor, E-título ou Comprovante de Votação.

(RG, CNH OU CTPS), E-título ou Comprovante de Votação. Não há possibilidade de remarcar as passagens.

Gratuidade no transporte público