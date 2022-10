Quando acaba a propaganda eleitoral na TV?

No próximo domingo (30), os eleitores vão às urnas para o segundo turno das eleições de 2022. Dois dias antes da disputa eleitoral, na sexta-feira (28), a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão será encerrada. Na mesma data, também será o último dia para os candidatos divulgarem na imprensa escrita.

Postulantes ao poder devem estar atentos aos prazos estabelecidos pela legislação para a realização de atos de campanha. Caminhadas, carreatas ou passeatas serão permitidos até o sábado (29), assim como o uso de carros de som para propaganda eleitoral.

Já a promoção de comícios só pode ser feita até três dias antes do segundo turno, ou seja, até esta quinta-feira (27). Os eventos podem ocorrer entre 8h e 24h, com exceção do comício de encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas.

No domingo do segundo turno, são proibidas quaisquer manifestações coletivas de caráter eleitoral, não sendo permitida a aglomeração de pessoas com roupas padronizadas e nem a realização de comícios ou carreatas.