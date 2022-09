Roberto Cláudio promete criar 68 usinas de energia solar para pagar conta de famílias carentes

Candidato ao Governo do Ceará pelo PDT, o ex-prefeito Roberto Cláudio defendeu, nesta segunda-feira (12), criar 68 usinas de produção de energia solar para pagar a conta de luz de famílias cearenses que vivem em situação de extrema pobreza no Estado, se eleito. A declaração foi dada durante entrevista ao telejornal CETV 1ª edição, da TV Verdes Mares.

Nesta semana, a TV Verdes Mares inicia rodadas de entrevistas com os candidatos ao Poder Executivo estadual. Por sorteio, o postulante do PDT foi o primeiro entrevistado.

Roberto Cláudio Candidato ao Governo do Estado "Eu quero lançar um projeto novo, chamado 'energia do povo', que vai somar geração de emprego, cuidado com o meio ambiente com o subsídio de gerar energia para pagar a conta de luz da baixa renda"

De acordo com o postulante, mais de 1 milhão de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no Ceará seriam beneficiadas pelo projeto das usinas, que ainda geraria emprego além de benefício social. Dados do CadÚnico apontam que, atualmente, mais de 1,3 milhão de famílias cearenses estão em situação de extrema de pobreza no Estado. As informações são as mais atualizadas, referentes a julho.

"Como eu vou fazer isso? Vou criar 68 usinas de 3 megawatts de energia solar. Quando eu faço a usina e mantenho, eu gero emprego. (...) E com esse crédito de energia vou zerar a conta de luz de mais de 260 mil famílias, mais de 1 milhão de pessoas que vivem na extrema pobreza", complementou.

Entrevistas com candidatos ao Governo

Roberto Cláudio foi o primeiro candidato ao Governo do Ceará entrevistado na TV Verdes Mares. Nesta terça-feira (13), será a vez de Elmano de Freitas (PT). As entrevistas ocorrem no CETV 1ª edição, a partir das 12 horas. Além dos apresentadores Leal Mota Filho e Taís Lopes, também participam das entrevistas os colunistas do Diário do Nordeste, Inácio Aguiar e Victor Ximenes.

Retomada de obras públicas

Além da criação de usinas solares, Roberto Cláudio prometeu retomar obras inacabadas no Ceará, bem como fazer investimentos em novas habitações e em saneamento. De acordo com ele, a medida faz parte da sua política de geração de emprego e renda - com a qual quer gerar 600 mil postos de trabalho.

Anel Viário

Entre as obras que pretende finalizar, está a do 4º Anel Viário - rodovia que liga municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, sendo a principal rota de cargas da região. A duplicação da rodovia já se aproxima dos 12 anos.

Roberto Cláudio Candidato ao Governo do Estado "O Anel Viário não é só uma obra em si, é uma obra que servira à produção, à economia, à geração emprego, porque é na entrada da Região Metropolitana. Ela dá acesso a todas as CEs e BRs para as áreas produtivas - o Porto do Mucuripe, Porto do Pecém, desviando engarrafamento e dando mais oportunidade de novos postos surgirem. A gente não vai só terminar o anel viario, eu quero também botar para funcionar o Centro Olímpico"

Centro de Formação Olímpica

Ao citar que também irá colocar para funcionar o Centro de Fomação Olímpica (CFO), o ex-getor da Capital alfinetou o atual governo. "É razoável que depois de 8 anos uma obra praticamente pronta ainda não funcione ao esporte, à juventude, à formação profissional do futuro atleta do Ceará?", indagou.

Cinturão das Águas

Ainda na promessa de concluir obras, ele se comprometeu a entregar completamente os trechos do Cinturão das Águas (CAC) - obra hídrica para levar as águas da transposição do Rio São Francisco a diversas regiões do Estado.

O CAC foi iniciado ainda na gestão de Cid Gomes (PDT), correligionário de Roberto, e atualmente tem 70,86% das obras executadas, com 79,50 quilômetros entregues dos 145 km previstos, segundo dados da Secretaria de Recursos Hídricos.

"O Ceará tem projetos (hídricos) importantes, como o Cinturão das Águas, que foi concebido pelo ex-governador Cid Gomes, mas que também não terminou. (...) Eu quero fazer o pós-transposição, que envolve projetos hídricos e abastecimento rural. O primeiro deles é terminar o Cinturão das Águas, que vai garantir o abastecimento permanente das nossas bacias, dos nossos açudes - que vão ser a garantia de que, mesmo numa seca, vai ter água para beber", destacou.

Emprego Além do investimento em obras públicas, o postulante do PDT disse que vai criar incentivos fiscais para atrair indústrias para o Interior do Ceará, caso eleito. "O emprego da indústria é bom porque paga bem, tem direito e faz o dinheiro circular pelo comércio", pontuou, acrescentando que deve fortalecer a economia alternativa, dos eventos, turismo sustentável e digital. Educação Para a Educação, Roberto pretende manter e ampliar as escolas de tempo integral e profissionalizantes para combater a evasão escolar. Para isso, segundo ele, é necessário ter uma "política de transição" do Ensino Fundamental para o Ensino Médio para que, ao mudarem de escola, os alunos não abandonem os estudos. Para ele, é necessário haver busca ativa nas instituições de ensino para não deixar os alunos faltarem aula - assim como fez na época em que foi prefeito da Capital. "Faltou por que está doente ou é por que teve algum fato familiar que fez essa criança não ir a escola?", acrescenta. Saúde Já para a Saúde, Roberto Cláudio disse que vai regionalizar a Saúde, fortalecendo hospitais polos nas regiões administrativas do interior do Estado com médicos especializados. Inclusive, ele disse que, nesses locais, irá construir anexo para tratamento e diagnóstico de câncer - a fim de desafogar a estrutura hospitalar da Capital. Para dar conta do atendimento, ele disse que vai aumentar "turnos e escalas", com "pagamento de produtividade" dos profissionais da área. Segurança Pública Na área de Segurança Pública, o ex-prefeito de Fortaleza disse que vai fortaleza a "ostensividade", levando o "Raio para todos os municípios cearenses", além da inteligência, com a ampliação de delegacias 24 horas, da Mulher, no Interior. Na entrevista, ele reforçou que vai "interiorizar a Draco" e criar centros de inteligência. Para coibir o tráfico de drogas, ele reforçou que vai tentar fortalecer as fronteiras para impedir a utilização do Ceará na rota do tráfico internacional. Para isso, o ex-gestor disse que vai tentar formar parcerias com Polícia Federal. Ao frisar que chamaria para si a responsabilidade sobre a Segurança Pública, um dos principais gargalos do Estado, Roberto alfinetou propostas apresentadas por adversários. "Tem gente aí propondo solução miraculosa, de trazer polícia americana pra cá, que é ilegal, impossível e não pode. Isso não vai resolver o nosso problema grave da segurança", reforçou.