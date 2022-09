Ipec Ceará: 5 pontos para ficar atento na segunda rodada de pesquisas para Governo e Senado

A nova rodada de pesquisa de intenção de voto do Ipec/TV Verdes Mares no Ceará começa a delinear um cenário de disputa entre os três principais candidatos ao Governo do Ceará, na quarta semana de campanha oficial na rua. No caso da disputa pelo Senado, apesar da pouca alteração, há também retratos importantes do momento.

A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, de forma presencial, e ouviu 1200 votantes, em 56 municípios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.

Vale destacar que pesquisas de intenção de voto são um retrato do momento. Há ainda cerca de 20 dias de campanha até a votação no dia 2 de outubro, portanto bastante tempo para ajustes de estratégias de campanha para mudar as preferências ou conquistar eleitores indecisos.

Confira 5 destaques do segundo levantamento Ipec Ceará:

1) Capitão Wagner na liderança

O candidato do União Brasil ao Governo do Ceará, Capitão Wagner, assumiu a liderança da disputa na segunda rodada da pesquisa Ipec/TV Verdes Mares.

No primeiro levantamento, Wagner estava numericamente à frente, com 32% das menções, mas empatado tecnicamente com o candidato do PDT, Roberto Cláudio, que tinha 28%.

Agora, Capitão Wagner lidera as menções com 35% das intenções de voto. A diferença dele para o segundo colocado é de 13 pontos percentuais.

De acordo com a pesquisa Ipec, chama atenção o crescimento do eleitorado de Wagner entre aqueles que consideram a administração da atual governadora Izolda Cela (sem partido) como ruim/péssima. No primeiro levantamento, o índice era de 39% e subiu para 57% dos que avaliam negativamente a gestão.

Ou seja, os episódios recentes de ações judiciais e ataques de aliados de Roberto Cláudio contra a gestão de Izolda Cela têm potencial de somar positivamente para Capitão Wagner e não para a campanha do PDT.

2) Elmano em empate técnico e queda de Roberto Cláudio

Em seguida a Capitão Wagner, aparece o candidato do PT, Elmano de Freitas, que, na pesquisa anterior, foi citado por 19% dos eleitores e, agora, por 22%.

Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais, ele está em situação de empate técnico com Roberto Cláudio, que apresentou queda de 7 pontos na comparação com o levantamento anterior, passando de 28% para 21%.

Em relação a Elmano de Freitas, a pesquisa mostra que o candidato tem mantido bom desempenho entre quem avalia a gestão de Izolda Cela como ótima/boa, com índice nos mesmos 31% do levantamento passado. Dessa forma, aumenta a pressão pelo engajamento direto de Izolda na campanha do petista.

Já no que diz respeito ao desempenho do candidato Roberto Cláudio, ele teve perdas entre os moradores da Região Metropolitana de Fortaleza, caindo 11 pontos percentuais, de 34% na primeira pesquisa para 23%.

Para além da queda de intenção de voto geral, a perda na Região Metropolitana para um candidato que é ex-prefeito da Capital e tem como aliado de primeira ordem o atual prefeito, José Sarto (PDT), vai demandar reavaliação de estratégias para a região.

Desde o início da campanha, Roberto Cláudio tem reforçado o foco em se tornar conhecido no Interior, mas a iniciativa não pode deixar de lado o avanço no eleitorado de importantes colégios eleitorais próximos à Capital.

Os outros candidatos da pesquisa mantêm-se em outro patamar da disputa. Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) obtêm 1% das intenções de voto, em situação estável em relação à primeira pesquisa. Serley Leal, da UP, é citado, mas não atinge 1%.

3) Simulação de segundo turno e voto espontâneo

Pela primeira vez, a pesquisa Ipec trouxe também dados de simulação em segundo turno. No primeiro cenário, Capitão Wagner soma 41% contra 40% de Roberto Cláudio. Brancos e nulos são 12%. Não sabem ou preferem não opinar, 8%.

No segundo cenário, com Capitão Wagner contra Elmano de Freitas, o candidato do União Brasil soma 44% contra 38% do petista. Branco e nulos são 10%. Não sabem ou preferem não opinar, 8%.

No terceiro cenário, em eventual disputa entre Elmano de Freitas e Roberto Cláudio, o pedetista tem 38% contra 35% do petista. Nesse caso, brancos e nulos sobem para 17%. Não sabem ou preferem não opinar, 10%.

É importante ressaltar que, segundo o Instituto Ipec, a soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Nessa primeira simulação, Capitão Wagner apresenta percentuais empatados tecnicamente na margem de erro contra os dois adversários. O mesmo acontece na disputa entre Elmano e Roberto Cláudio. Por enquanto, os cenários de segundo turno reforçam que ainda não há fortes preferências do eleitorado por nenhum dos três nomes.

4) Voto consolidado para o Governo

Em relação à consolidação do voto, a pesquisa Ipec mostra que a decisão de voto é definitiva para 69% dos eleitores e 30% declaram que ainda podem mudar de candidato até o dia da eleição. Apenas 1% dos entrevistados não respondem à pergunta.

Outro dado relevante na pesquisa é a intenção de voto espontânea para o Governo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos.

Nesse caso, Capitão Wagner tinha 15% das intenções de voto na primeira pesquisa e agora chega a 22%. Elmano de Freitas sai de 11% para 17%; e Roberto Cláudio, de 11% para 13%, oscilando na margem de erro.

Entre os que não sabem ou preferem não opinar, o percentual cai de 50% para 37%, o que mostra o impacto das campanhas no eleitorado. Mais pessoas têm deixado o cenário de indefinição.

5) Camilo na liderança pelo Senado e avanço de Kamila

Na pesquisa de intenção de voto para o Senado, o ex-governador Camilo Santana (PT), ligado à campanha de Elmano, segue como líder isolado com 66% das intenções de voto. Na primeira pesquisa, esse índice foi de 71%.

Em outro patamar, a candidata Kamila Cardoso (Avante) oscilou de 6% para 10%, o que mostra um cenário positivo para a estratégia da aliada de Capitão Wagner em atuar em parceria com o candidato ao Governo e avançar para municípios onde é desconhecida.

A candidata do PSD, Érika Amorim, antes com 3%, agora tem 4%. A deputada estadual foi a última candidata ao Senado anunciada, já com a campanha em curso, após o PDT sofrer reveses na Justiça com a indicação de candidato ao Senado do PSDB.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sob o protocolo Nº CE08984/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-06797/2022. O levantamento, encomendado pela TV Verdes Mares, é feito pelo Ipec, criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades.