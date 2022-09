Qual o peso dos maiores colégios eleitorais do Ceará nas campanhas para o Executivo e o Legislativo

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os maiores colégios eleitorais do Ceará, juntos, têm de 2.998.683 eleitores.

Para analistas ouvidos pelo Diário do Nordeste, os candidatos estão de olho nessa fatia do eleitorado, e também na localização geográfica desses municípios.

Para a cientista política e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem), Paula Vieira, “os apoios construídos desde os municípios são termômetro para as eleições nacionais”, que ocorrem junto com a eleição para governador e deputado.

Um dos exemplos em que a atuação de lideranças interessa aos candidatos é em Caucaia , município da Região Metropolitana de Fortaleza e segundo maior colégio eleitoral do Estado, com 235.150 eleitores.

Eleito em 2020 na oposição ao Governo do Estado, o prefeito Vitor Valim (sem partido) hoje integra a base governista e participa da campanha em prol do candidato ao Governo Elmano de Freitas (PT).

Em Juazeiro do Norte, maior município da região do Cariri e terceiro colégio eleitoral com 183.286 eleitores, os apoios se dividem em torno do prefeito Glêdson Bezerra.