Pesquisa Ipec Ceará: na espontânea, 44% das mulheres ainda não decidiram voto para Governo do Ceará

As mulheres são as que estão mais indecisas para a eleição do Governo do Ceará. Segundo dados da Pesquisa Ipec Ceará, 44% das eleitoras não sabem ou não quiseram responder em qual candidato irão votar para governador. O número é da pesquisa espontânea, quando o entrevistador não cita quais candidatos concorrem ao cargo.

O número de mulheres indecisas é superior ao de homens – entre eles, apenas 28% não souberam ou não quiseram responder em qual candidato ao Governo irão votar no dia 2 de outubro.

Entre os entrevistados, a média dos que não sabem ou não quiseram responder quem é o candidato escolhido para governador é de 37%.

Esta é a segunda pesquisa realizada pelo instituto Ipec Inteligência no Ceará durante a campanha eleitoral de 2022. No total, foram entrevistadas 1.200 pessoas em 56 municípios cearenses, de forma presencial.

A pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares e foi realizada entre o dia 6 de setembro e a última quinta-feira (8). O índice de confiabilidade da pesquisa é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-06797/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-08984/2022.

Senado Federal

As mulheres também representam a maior parcela de eleitores indecisos ao Senado Federal. Na pesquisa espontânea, 44% não sabem ou não quiseram responder em qual candidato irão votar para a cadeira de senador.

O índice é superior ao percentual de homens que ainda não decidiram o voto: apenas 36% está indeciso sobre quem irá votar para o cargo. A média de indecisos para o Senado Federal no Ceará é de 40%.

Presidência da República

Na pesquisa espontânea, o cargo de presidente é o que menos gera indecisão entre os entrevistados. Apenas 9% dos eleitores não sabem quem irá votar para assumir o comando do Palácio do Planalto a partir de 2023.

Mas nesse caso, assim como na eleição para Governo e Senado no Ceará, as mulheres são as que estão mais indecisas quanto aos votos: 10% delas não sabem ou não quiseram responder que será o candidato contra apenas 7% dos homens.

