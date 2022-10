Pesquisa Datafolha para presidente será divulgada nesta quarta-feira (19)

A terceira pesquisa de intenção de voto para o 2º turno das eleições para presidente será divulgada pelo Datafolha na tarde desta quarta-feira (19).

Encomendada pela TV Globo, a sondagem reúne dados numéricos sobre o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência da República.

Também serão divulgados levantamentos do Datafolha sobre a disputa de 2º turno pelos governos de São Paulo (Tarcísio de Freitas, Republicanos X Fernando Haddad, PT); e do Ipec no Amazonas (Wilson Lima, União Brasil X Eduardo Braga (MDB); e Rondônia (Coronel Marcos Rocha, União Brasil X Marcos Rogério (PL).

Última pesquisa eleitoral

Na pesquisa anterior, a segunda rodada deste 2º turno, Lula tinha 49% da intenção de votos ante 44% de Bolsonaro. A margem de erro é dois pontos percentuais, para mais ou menos. A sondagem foi divulgada na última sexta-feira (14).

Em relação aos votos válidos, que excluem os brancos, nulos e eleitores indecisos, o candidato do PT aparecia com 53% enquanto Bolsonaro marcava 47%.