Pesquisa Datafolha: Lula tem 49% dos votos totais, e Bolsonaro, 45%

O Datafolha divulgou, nesta quarta-feira (19), os números de uma nova rodada de pesquisa de intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e o jornal Folha de S.Paulo.

O levantamento aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 52% dos votos válidos e que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 48%. A diferença entre os candidatos está no limite da margem de erro.

Na intenção dos votos totais, que inclui votos brancos, nulos e indecisos, Lula tem 49%, e Bolsonaro, 45%.

Votos totais, segundo o Datafolha

Lula (PT): 49%

Bolsonaro (PL): 45%

Bracos e nulos: 4%

Não sabe ou não respondeu: 1%

Votos válidos, segundo o Datafolha

Lula (PT): 52%

Bolsonaro (PL): 48%

A pesquisa

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-07340/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Foram ouvidas para a pesquisa 2.912 pessoas, em 181 municípios de todas as regiões do Brasil, entre a segunda-feira (17) e esta quarta-feira (19).

Outros levantamentos

Essa foi a terceira pesquisa realizada pelo Datafolha para o segundo turno. O segundo levantamento do Datafolha, divulgado na última sexta-feira (14), apontou Lula com 53% das intenções de votos válidos, e Jair Bolsonaro com 47%. Em comparação com esse levantamento, os dois candidatos oscilaram um ponto percentual.