Kamila Cardoso critica orçamento secreto e liberação dos jogos de azar: 'é um caminho obscuro'

A candidata do Avante ao Senado Federal, Kamila Cardoso, criticou a falta de transparência na distribuição de emendas parlamentares que ficou conhecida como "orçamento secreto", e se posicionou contra a liberação dos chamados jogos de azar no Brasil. Para ela, a prática é um "caminho obscuro".

Ela também comentou sobre a participação da mulher na política e defendeu maior atenção à causa das pessoas com deficiência. "Ter no senador uma mãe, uma mulher que sofre na pele. Sou mãe do Caio que tem paralisia e é transplantado.Trazer para o Senado não é um discurso político. Eu vivo na pele", destacou.

Kamila foi a primeira a participar de uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado, que iniciou nesta terça-feira (20), no Bom Dia Ceará. Na quarta-feira (21) o entrevistado é Camilo Santana (PT) e na quinta (22) participa a candidata do PSD, Érika Amorim.

Já a entrevista com o candidato Carlos Silva (PSTU) terá três minutos e será gravada. Ela será transmitida na sexta-feira (23).

Orçamento secreto e jogos de azar

Questionada sobre o orçamento secreto - uma formato de emenda parlamentar no Congresso Nacional que causou polêmica pela falta de transparência sobre origem e destino dos recursos -, Kamila disse que, caso, eleita, não participará desse tipo de partilha de verba e defendeu maior transparência.

"Não vou receber. O povo precisa de transparência [...], tem que ter independência. Eu fico triste quando vejo isso. O que as prefeituras fizeram com essa emenda? Transparência e nada de orçamento secreto", complementou.

A candidata do Avante também se posicionou contra a possível liberação dos chamados jogos de azar, que incluem jogo do bicho e bingos, praticados em cassinos e em casas de apostas.

Após entrave por anos, a discussão foi reaberta em 2016 na Câmara dos Deputados. O relatório formado nas comissões foi aprovado em 2022 e seguiu para o Senado, onde se encontra travado ainda sem a destinação de relator. A expectativa é de que o assunto seja votado no final do ano.

Para a candidata, a prática "é um caminho obscuro para drogas, lavagem de dinheiro. As pessoas precisam voltar a acreditar nos políticos, e os jogos trazem desconfiança".

Armamento

Sobre porte e liberação de armas no País, Kamila Cardoso afirmou que "toda e qualquer alteração, liberação, tem que ser discutida com muita cautela". A candidata, no entanto, se posicionou em favor dos caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs.

"Eu não sou contra, é um esporte de tiro, são pessoas de bem. Mas qualquer liberação é preciso haver um estudo", reforçou.

Legenda: Série de entrevistas contará com a participação dos apresentadores Halisson Ferreira e Raíssa Câmara, além dos especialistas e colunistas Inácio Aguiar e Victor Ximenes Foto: Fabiane de Paula

Política e articulação

Candidata à senadora na chapa do Capitão Wagner (União), principal nome da oposição no Estado, Kamila Cardoso pregou a "independência" da sua candidatura sobre o apoio à Presidência da República. A postulante afirmou que não irá se posicionar no momento por seguir uma estratégia.

"As pessoas precisam votar na candidata. O qu e me trouxe para a a política foram as pautas. Será importante se posicionar mais na frente porque eu não posso ficar em cima do muro".

A candidata do Avante afirmou ainda que, apesar de fazer parte do grupo de oposição, pretende conversar com o senador Cid Gomes (PDT) caso eleita.

Kamila Cardoso Candidata ao Senado "A gente tem que ter capacidade de sentar e dialogar. Não tinha problemas de sentar com Cid, apresentar projetos em favor de mulheres, pessoas com deficiência".

Kamila Cardoso disse ainda que pretende estimular a participação da mulher na política. "Somos a maioria do eleitorado, mulher vota em mulher, sim. Entrar na política é um desafio grande. Eu sou uma mulher comum, eu nunca tive ninguém da familia na política. Quando você se coloca à disposição o jogo é duro".

Ela defendeu que, caso eleita. priorizará pautas que já milita como advogada, como por exemplo a defesa das pessoas com deficiência.

Na economia, ressaltou a redução do ICMS, que resultou em uma diminuição do preço da gasolina no Ceará. A candidata, no entanto, reconheceu que o Estado precisa arrecadar impostos.