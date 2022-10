Joe Biden, presidente dos EUA, liga para Lula e o parabeniza pela vitória

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, telefonou para Lula (PT), nesta segunda-feira (31), para parabenizar o presidente eleito pela vitória nas eleições no domingo. A ligação durou cerca de 20 minutos, segundo o governo estadunidense. As informações são do portal g1.

Em nota, o governo informou que, durante a conversa, Biden enalteceu instituições democráticas brasileiras após eleições "livres, justas e com credibilidade". De acordo com uma nota do governo dos EUA,

"Os dois líderes discutiram o forte relacionamento entre os EUA e o Brasil e se comprometeram a continuar trabalhando como parceiros para enfrentar desafios comuns, incluindo o combate às mudanças climáticas, salvaguarda da segurança alimentar, promoção da inclusão e democracia e gestão da migração regional", diz a nota.

Biden já havia se pronunciado, ainda no domingo, sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, quando felicitou o petista e se mostrou aberto à cooperação entre os dois países.

"Parabenizo Luiz Inácio Lula da Silva por ser escolhido para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres, justas e com credibilidade. Espero que trabalhemos juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos meses e anos futuros", escreveu o líder americano no documento.