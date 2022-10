Famosos compartilham voto neste 2º turno; confira registros

O domingo de eleições para o segundo turno das Eleições 2022 para a Presidência da República movimentou não só os pontos de votação, mas as redes sociais de famosos. Além do registro da participação no pleito, cantores, atores e apresentadores – entre outros – declararam apoio aos canditatos.

A influenciadora Juliette, por exemplo, aparece ao lado da mãe que faz o símbolo da campanha de Luis Inácio Lula da Silva (PT). A atriz Karina Bacchi publicou uma foto onde aparece na urna e declara voto ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Famosos possuem milhões de seguidores nas redes sociais e podem influenciar votos. Confira registros de personalidades durante a eleição 2022:

Juliette

Legenda: Juliette aparece ao lado da mãe, que faz o sinal da campanha de Lula (PT) Foto: Reprodução/Instagram

Pablo Vittar

Foto: Reprodução/Twitter

Angelica

Foto: Reprodução/Instagram

Luciano Hulk

Foto: Reprodução/Instagram

Glória Groove

Foto: Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank

Foto: Reprodução/Instagram

Vanessa da Mata

Foto: Reprodução/Instagram

Nelson Mota

Foto: Reprodução/Instagram

Deborah Secco

Foto: Reprodução/Instagram

Leonardo

Foto: Reprodução/Instagram

Roberto Justos

Foto: Reprodução/Instagram

Rafaella Santos

Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Karla

Foto: Reprodução/Instagram

Neymar (Pai)

Foto: Reprodução/Instagram

Karina Bacchi

Foto: Reprodução/Instagram

Latino

Foto: Reprodução/Instagram