Debate governador do Ceará na TV Verdes Mares ocorre nesta terça (27); veja detalhes

A TV Verdes Mares promove nesta terça-feira (27) seu debate com os candidatos ao Governo do Ceará. O encontro será mediado pela jornalista Taís Lopes, ao vivo, e vai ao ar após a novela "Pantanal".

Foram convidados para o debate os candidatos com representação partidária no Congresso Nacional. Capitão Wagner (União Brasil), Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT) participam do confronto de ideias.

As perguntas serão feitas entre os próprios candidatos, com o objetivo de enfatizar o aprofundamento do programa de governo de cada um. A ordem em que os políticos farão os questionamentos já foi sorteada.

Regras

Representantes dos partidos políticos se reuniram com a TV Verdes Mares na semana passada e foram apresentados às regras do evento.

Durante o debate, cada candidato terá o direito de fazer uma pergunta e também de responder a uma. Assim, todos perguntam e todos respondem, em todos os blocos.

No total, serão quatro blocos de debate, divididos desta forma:

1º.bloco: Perguntas com tema livre.

2º bloco: Perguntas com tema determinado.

3º bloco: Perguntas com tema livre.

4º bloco: Perguntas com tema determinado e considerações finais

Para os blocos de temas determinados, foram definidos pela produção 20 temas que estarão em uma urna no estúdio. Apenas seis deles serão sorteados durante a noite, sendo usados uma única vez.