Com vereadores, Roberto Cláudio critica Izolda: 'usando a caneta quase vazia do restinho de poder'

O candidato ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio (PDT), criticou, nesta quinta-feira (15), a governadora Izolda Cela (sem partido) durante discurso de tática eleitoral com vereadores, suplentes e ex-vereadores de Fortaleza, afirmando que ela estaria fazendo uso da "caneta quase vazia" de poder em benefícios de outros candidatos na disputa ao Palácio da Abolição.

Roberto Cláudio Candidato ao Governo do Ceará "Quem quer ganhar eleição de véspera, usando a caneta quase vazia do restinho de poder, quem quer ganhar a eleição de véspera controlando as instituições toda do Governo, achando que isso vai representar ao povo algum tipo de mensagem do poder pelo poder, está se enganando, simplesmente cegando"

A declaração ocorreu durante encontro com vereadores para fortalecer a atuação da campanha em Fortaleza. Na ocasião, ele acrescentou, ainda, que não "é homem de vender otimismo falso e muito menos de emprenhar pelo ouvido com fake news e promoção de enfraquecimento alheio à candidatura".

Nesta quinta, inclusive, foi ao ar uma nova campanha de Roberto Cláudio no rádio e na TV, em que ele cita "compra milionária" de apoios pelo Governo do Ceará, por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP). O conteúdo da propaganda gerou reações da mandatária e de adversários do pedetista no pleito. Izolda disse que foi atacada "covardemente" com "mentiras com objetivos eleitoreiros".

"Lamento que se use de medidas ardilosas e mentiras com objetivos eleitoreiros. Isso é muito feio! Moralmente feio", escreveu a gestora nas redes sociais.

O ex-prefeito de Fortaleza, inclusive, comentou o assunto quando questionado em coletiva de imprensa no encontro com vereadores. Na ocasião, no entanto, ele foi mais moderado do que no discurso interno com aliados.

"Não é nada animador, não gostaria de estar tratando desse fato, mas esse é um fato jurídico grave que na verdade sinaliza para uma prática política muito antiga que o Ceará havia vencido. Não cabe a mim esclarecer um fato jurídico, mas sim aqueles que são citados nesse fato jurídico", respondeu.

Pesquisas

Ainda durante a fala para os parlamentares de Fortaleza nesta quinta, ele minimizou pesquisas de intenção de voto. No último levantamento do instituto Ipec Inteligência, divulgado pela TV Verdes Mares, Roberto Cláudio aparece com 21% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Elmano de Freitas, que tem 22%. "Em nenhum momento, desde que eu virei candidato, a nossa candidatura parou de crescer", disse aos vereadores.