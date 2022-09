Roberto Cláudio defende instalação de indústrias no interior para estimular a geração de empregos

O candidato do PDT ao Governo do Estado do Ceará, Roberto Cláudio, defendeu a instalação de indústrias em municípios do interior como uma de suas estratégias para geração de emprego e renda, principalmente entre jovens, caso seja eleito. Ele também assegurou a intenção de retomar obras paradas.

O candidato teve agenda na manhã desta quinta-feira (15) no comitê central de campanha, no bairro do Cocó, em Fortaleza. O pedetista se encontrou com vereadores da Capital e falou a apoiadores.

Roberto Cláudio afirmou que a geração de emprego tem ligação direta com a industrialização, e defendeu que, nesse setor, a remuneração é um atrativo.

" A gente precisa de um novo ciclo de industrialização do estado do Ceará. Fábricas, indústrias no interior do Estado. É um emprego que paga bem, dá mais estabilidade e faz o dinheiro circular no comércio indiretamente", defendeu.

O pedetista falou ainda sobre o setor da agricultura. Como compromisso de campanha, o candidato disse que pretende aumentar a produtividade da agricultura familar no Ceará, incluindo os polos irrigados. "Isso envolve tecnologia, asisstência técnica, maquinário, semente boa", explicou.

Por fim, Roberto Cláudio afirmou que pretende explorar o setor de negócios digitais, e que há a possibilidade de desenvolvimento de aplicativos.

"Queremos apostar nisso, principalmente para gerar oportunidades para 650 mil jovens cearenses", completou o candidato.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil