Celso de Mello, ex-presidente do STF, declara voto em Lula e critica Bolsonaro

O ex-presidente e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, declarou, em comunicado divulgado nessa terça-feira (27), voto no ex-presidente Lula (PT), candidato à Presidência da República neste ano.

Na nota, o antigo magistrado disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição, é um "político menor, sem estatura presidencial" e faz parte da corrente política que nega "reverência" à democracia. As informações são do portal g1.

"A atuação de Bolsonaro na Presidência da República revelou a uma Nação estarrecida por seus atos e declarações a constrangedora figura de um político menor, sem estatura presidencial, de elevado coeficiente de mediocridade, destituído de respeitabilidade política, adepto de corrente ideológica de extrema-direita que perigosamente nega reverência à ordem democrática, ao primado da Constituição e aos princípios fundantes da República", diz Celso de Mello no comunicado.

"Em defesa da sacralidade da Constituição e das liberdades fundamentais, em prol da dignidade da função política e do decoro no exercício do mandato presidencial e em respeito à inviolabilidade do regime democrático, tenho uma certeza absoluta: não votarei em Jair Bolsonaro!!! É por tais razões que o meu voto será dado em favor de Lula no primeiro turno", acrescentou o ex-presidente do STF.

Lula lidera as intenções de voto para a Presidência da República, com 48%, conforme os dados do Instituto Ipec, divulgados na segunda-feira (26). O atual chefe do Executivo Nacional vem logo em seguida, com 31%.

Para o levantamento, foram ouvidas 3.008 pessoas, entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança das informações é 95%.

Joaquim Barbosa também declarou apoio ao petista

Também nessa terça-feira, o também ministro aposentado do STF, Joaquim Barbosa, declarou apoio a Lula e pediu voto para o principal adversário de Bolsonaro.

"É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo", convoca Barbosa em vídeo gravado em Paris, onde ele passa férias.

O ex-ministro ainda avaliou que o atual presidente "não é um homem sério" e "não serve para governar um país como o nosso". "Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível".

