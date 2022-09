Urnas de Fortaleza são distribuídas a partir desta quarta-feira (28)

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) incia, nesta quarta-feira (28), a distribuição das urnas eletrônicas de Fortaleza para os locais de votação. As saídas estão programadas para acontecer quarta, quinta e sexta, entre 7h e 10h e no sábado, 6h30 e 7h15.

As 5.235 urnas eletrônicas que funcionarão no 1º turno das Eleições 2022 sairão do depósito da nova sede do TRE, no bairro Luciano Cavalcante, e serão distribuídas aos locais de votação de toda a Capital. Para a tarefa, 124 roteiros foram organizados pela Seção de Urnas do TRE.

Em cada local de votação, os equipamentos serão recebidos por delegados(as) de prédio para guarda. No sábado, as equipes dos cartórios eleitorais percorrerão os locais para testagem da urna e verificação do seu correto funcionamento e de hora, data, local e seção correspondente. Nesse momento, também serão checadas as condições elétricas dos locais onde funcionarão as seções eleitorais.

O recolhimento das urnas eletrônicas, dos locais de votação para os locais de apuração, acontecerá logo após o encerramento da votação do dia 2 de outubro.