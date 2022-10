Alexandre de Moraes se reúne com representantes de redes sociais para discutir combate às fake news

Visando o combate à propagação de desinformação e notícias falsas na reta final das Eleições 2022, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, se reuniu com representantes de plataformas digitais e redes sociais nesta quarta-feira (19).

O TSE solicitou total vigilância das organizações nestes últimos 11 dias da campanha eleitoral antes do segundo turno, em 30 de outubro. As plataformas são parceiras do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal.

Apesar do avanço no combate à desinformação, Moraes destacou que a propagação de fake news cresceu na campanha durante o segundo turno.

“Nós avançamos muito no primeiro turno. Tivemos, graças ao apoio das plataformas e redes sociais, um primeiro turno bem dentro do razoável, talvez até melhor do que todos nós esperávamos. Mas estamos tendo um segundo turno piorando cada vez mais neste aspecto. E, isso, da parte do TSE vem demandando medidas mais duras”, disse o ministro.

Rapidez na retirada de conteúdos falsos

Segundo o TSE, foram debatidas, com as plataformas, iniciativas para aumentar a rapidez de retirada e combate à reprodução de conteúdos falsos idênticos, principalmente os ofensivos a candidatos que disputam o segundo turno para presidente da República.

Participaram da reunião no edifício-sede do TSE representantes das plataformas digitais Google, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Likedin, Twitch, Kwai e Linkedin.