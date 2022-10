Agenda de Bolsonaro em Fortaleza, neste sábado (15), prevê comício no Conjunto Ceará

O candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) deve realizar um comício no Polo de Lazer do Conjunto Ceará, em Fortaleza, neste sábado (15). O evento faz parte da agenda de campanha do mandatário no Ceará, que tenta diminuir a diferença de votos entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno pela Presidência da República.

No primeiro turno, Jair Bolsonaro obteve 25,38% dos votos válidos dos cearenses, ficando atrás do ex-presidente Lula (PT), que alcançou 65,91% dos votos válidos. A última vez em que Bolsonaro esteve no Ceará foi em julho, na pré-campanha, durante o evento "Marcha para Jesus".

O presidente deve chegar no início da tarde no Ceará. O voo dele está previsto para desembarcar às 13h em Fortaleza. Dessa vez, não está prevista motocarreata.

Assim que chegar à Capital, Bolsonaro deve se dirigir para um comício no Polo de Lazer do Conjunto Ceará, na periferia de Fortaleza, que está previsto para iniciar às 14h. As informações foram confirmadas pelo deputado federal Capitão Wagner (União).

“Bolsonaro deve chegar no sábado à tarde, deve pousar 13h. Depois vai fazer um comício no Polo de Lazer do Conjunto Ceará”, declarou Capitão Wagner.

Ainda conforme o deputado federal, o presidente não deve encontrar com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, durante a visita a Fortaleza. A primeira-dama também estará na Capital cearense, nesta sexta-feira (14). Todavia, ela deve deixar o Ceará no sábado (15), antes de Bolsonaro chegar, para cumprir agenda em outro estado.