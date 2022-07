Eleições 2022: saiba quando abre a solicitação para voto em trânsito e transferência temporária

O período de solicitação para Voto em Trânsito ou a Transferência Temporária de Eleitores (TTE) paras as Eleições 2022 começa na próxima semana em todo o País. Pessoas com situação regularizada na justiça eleitoral podem pedir as mudanças para 1º, 2º turno ou ambos a partir desta segunda-feira (18).

O pedido deve ser feito presencialmente, em qualquer Cartório Eleitoral, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (TRE-CE). O prazo se estende até 18 de agosto.

Caso a troca seja para o mesmo estado, o eleitor deve votar em todos os cargos. Para um estado diferente, o voto é apenas para presidente. Eleitores que estarão no exterior não são contemplados por essas regras.

O que é voto em trânsito?

Votar em trânsito significa exercer seu direito de voto em qualquer Cartório Eleitoral do País. Municípios com eleitorado de 100 mil pessoas devem habilitar locais de votação para essa finalidade.

Transferência Temporária

A Transferência Temporária de Eleitores funciona para aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida. A solicitação pode ser feita para uma seção com mais acessibilidade ou mais perto do domicílio eleitoral, caso o cadastro não tenha sido feito até 4 de maio.

Segundo o TRE, estão aptos a pedir a mudança temporária ainda: agentes de segurança pública que estarão a serviço nas eleições, pessoas convocadas pela Justiça Eleitoral, juízes(as) e promotores(as) eleitorais, servidores(as) da Justiça Eleitoral, pertencentes às populações indígenas, quilombolas e comunidades remanescentes, presos(as) provisórios(as) e adolescentes em unidades de internação provisória.