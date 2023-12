Eleição define novos vereadores de Alto Santo neste domingo (3); veja regras, horários e candidatos

Eleitores de Alto Santo, na região do Vale de Jaguaribe, irão às urnas neste domingo (3) para decidir, pela primeira vez na história do Ceará, toda a nova composição da Câmara Municipal de Vereadores em uma eleição suplementar. Apesar da disputa na Justiça para que o pleito fosse suspenso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, na última quinta-feira (28), a nova eleição para todas as 11 cadeiras do Legislativo da Cidade.

Ainda no ano passado, a Justiça Eleitoral determinou a realização de novas eleições no município depois de constatar fraude à cota de gênero nas eleições para o Legislativo Municipal em 2020. A ilegalidade foi identificada nas chapas do Social Democrático (PSD) e do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que elegeram sete vereadores.

Como a decisão atingiu mais de 50% dos votos, já que 57,2% foram anulados, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu pela realização de um novo pleito, e não apenas pela substituição dos impugnados por meio do recálculo das cadeiras do Legislativo, conforme mostrou o Diário do Nordeste.

Sem envolvimento na fraude, o PT chegou a apresentar um pedido de liminar para suspender o pleito, sob o argumento de que a anulação atingiu os vereadores eleitos em 2020 pela legenda, contudo, o TSE confirmou a decisão do TRE-CE e manteve a nova eleição.

Eleição suplementar

Dayana Claudia Tavares Barros de Castro, juíza da 86ª Zona Eleitoral do Ceará, que irá acompanhar o pleito, informou, neste sábado (2), que todas as urnas já estão nos locais de votação a espera dos eleitores.

"Peço que todos se sintam seguros, que esse momento é o de exercer nosso papel democrático enquanto cidadãos. Peço que confiem no sistema de Justiça, no Poder Judiciário, e exerçam esse poder tão importante que é o voto. O voto é o nosso papel democrático enquanto cidadão", ressaltou.

"É um momento histórico no nosso município, que reflete no nosso Ceará como exemplo de cidadania, de inovação e de política que precisamos exercer em nosso município e em nosso estado", concluiu

Candidatos

Para o pleito deste domingo, os eleitores terão à disposição 32 candidatos — 9 dos quais buscam a reeleição. Os registros de candidatura foram requeridos à Justiça Eleitoral até o último dia 8, e apenas um foi indeferido.

Os políticos que saírem vitoriosos das urnas irão exercer um mandato-tampão até as eleições do próximo ano.

Veja a lista de candidatos:

Antônio Francisco (PT)

Diguinha Cabó (PT)

Felipe Mercier (PT)

Jaciara Melo (PT)

Johnson de Lafaiete (PT)

Dao do Castanhão (PDT)

Deusivania (PDT)

Ernanes Carneiro (PDT)

Genileuda (PDT)

Hilka Janice (PDT)

Jucelino (PDT)

Luan Seguros (PDT)

Marquinhos de Geudir (PDT)

Véi Chico (PDT)

Vinicius de Acrizio (PDT)

André Cabó (PP)

Dênis Maia (PP)

Gabriela (PP)

Ivo Nogueira (PP)

Levi Damasceno (PP)

Neidinha (PP)

Regivânia de Lima (PP)

Rennio (PP)

Arethuzza (PSD)

Dudu Do Castanhão (PSD)

Ivanilson do Batoque (PSD)

Maninho (PSD)

Otacílio (PSD)

Pastor Nilo (PSD)

Placinho (PSD)

Rogerio (PSD)

Sheila de Patinha (PSD)

Campanha

Os postulantes tiveram pouco menos de um mês para realizar a campanha. O início da propaganda eleitoral foi no último dia 8 de novembro, com prazo final neste sábado (2).

2 de dezembro: último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 horas e às 22 horas, e para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada e carreata, até as 22h;

1º de dezembro: último dia para divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral e para propaganda eleitoral em páginas institucionais na internet;

30 de novembro: último dia para divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa (entre as 8h e as 24h) e para a realização de debates.

Horário da votação

Neste domingo (3), a votação ocorrerá de 8h às 17h. A partir deste horário, serão emitidos os boletins de urnas e terá início a apuração final do resultado.

Quanto aos eleitores, estão aptos a votar no pleito suplementar de 3 de dezembro aqueles com situação regularizada com a Justiça Eleitoral até 5 de julho deste ano. É possível verificar essa informação no site do TRE-CE, neste link. É necessário informar nome completo, número do título eleitoral ou CPF.

