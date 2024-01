Diretório do PT Ceará avalia governo Elmano e estabelece metas para 2024

O diretório estadual do PT Ceará se reuniu na manhã deste sábado, 20, no Hotel Praia Centro, para a avaliação do primeiro ano do governo de Elmano de Freitas. Com duração de aproximadamente de 4 horas, a reunião também definiu as metas do partido para 2024.

"Apresentei para os companheiros e companheiras um balanço das ações desenvolvidas durante o primeiro ano de governo, destacando políticas de combate à fome, de redução da desigualdade social, de geração de emprego e renda, de desenvolvimento regional e de ampliação do acesso a serviços prioritários, como saúde e educação", relatou Elmano através das redes sociais.

Na ocasião, estavam presentes, além do governador, os deputado estaduais Guilherme Sampaio, Evandro Leitão, Larissa Gaspar, entre outras figuras políticas. A deputada federal Luizianne Lins não participou do encontro.

Já deputado federal José Nobre Guimarães participou virtualmente. Através das redes sociais, os políticos repercutiram o encontro.

"Do que depender de mim como presidente do PT, nós vamos ter nessas eleições de 2024, não só a eleição da maior bancada de veareadores e vereadoras da história do PT Fortaleza, mas nós vamos também contruir a tática da nossa campanha majoritária em unidade", declarou Guilherme Sampaio em um dos registros da reunião.

"Projetamos cenários e estratégias para este 2024, ano importante na apresentação de projetos fortes do partido nas eleições municipais, fortalecendo as bandeiras sociais do PT na defesa da democracia e da sociedade brasileira", pontuou Evandro Leitão.