Dias Toffoli encontra Lula e pede perdão ao presidente eleito por vetar ida dele ao velório do irmão

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teriam aproveitado a cerimônia de diplomação e conversado sobre um episódio ocorrido em 2019. Toffoli teria pedido desculpas a Lula por vetar ida dele ao velório do irmão, Genival Inácio da Silva, o 'Vavá'.

A informação é da colunista da Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo. Conforme a apuração, o ministro disse: "O senhor tinha direito de ir ao velório Me sinto mal com aquela decisão, e queria dormir nesta noite com o seu perdão".

Lula teria batido na mão do ministro e pedido que ele ficasse tranquilo. O presidente eleito ainda teria sinalizado que os dois poderiam falar sobre o assunto em outro momento, de forma reservada.

PEDIDO NEGADO

Em 2019, Lula estava preso e pediu autorização judicial para ir ao velório do irmão. O pedido foi parar no STF e Toffoli negou a saída da prisão.

'Vavá' morreu aos 79 anos, em decorrência de um câncer, em janeiro de 2019. A família chegou a falar na época que a prisão de Lula abalava fortemente 'Vavá' e também afetava o sucesso do seu tratamento contra o câncer.