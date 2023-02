Desembagadores Raimundo Nonato e Francisco Gladyson são eleitos presidente e vice do TRE-CE

Os desembargadores Raimundo Nonato Silva Santos e Francisco Gladyson Pontes foram eleitos, em sessão nesta sexta-feira (24), presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), respectivamente.

O resultado se deu por aclamação e os mandatos são para o biênio 2023-2025. O vice-presidente acumula ainda a função de corregedor regional eleitoral.

Durante sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará ainda na quinta-feira (23) os dois haviam sido escolhidos para atuarem na Justiça Eleitoral.

Cumprimentos

O presidente do TRE, no discurso, agradeceu aos pares a confiança em ser conduzido ao cargo."Agradeço a todos por terem dado a mim a confiança de exercer o cargo de presidente desta casa e mostrarei para os senhores, com fé em Deus e no Padre Cícero, que nós vamos fazer um trabalho bonito nesse biênio. Muito obrigado a todos".

O desembargador Francisco Gladyson Pontes também se manifestou pela sua escolha: "Aproveito a oportunidade para fazer meu agradecimento a todos os membros desta Corte pela confiança depositada".

De acordo com a assessoria do TRE, o atual presidente, desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto, não pode participar da sessão, "pois representa o tribunal no 80º Encontro do Colégio de Presidentes dos TREs, realizado nos dias 23 e 24/2, em São Luís (MA)".

