Deputados do Ceará discutem reajuste da energia com presidente da Câmara e ministro

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reuniu-se, nesta quarta-feira (18), com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, para discutir o aumento na tarifa de energia elétrica autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Também participaram da reunião deputados federais que integram o Colégio de Líderes da Casa, inclusive parlamentares do Ceará, além de representantes da Aneel.

Em coletiva de imprensa logo após o encontro, Lira afirmou que o ministro de Minas e Energia deve se reuniu com a Aneel e as distribuidoras de energia elétrica do País. Segundo Lira, a intenção é de que possam encontrar uma "saída equilibrada" e uma "solução para diminuição desse repasse". O presidente da Câmara afirmou ainda que espera essa resposta "em um prazo bem curto".

Pelos menos três deputados cearenses participaram da reunião. Estavam presentes André Figueiredo (PDT), Domingos Neto (PSD) e Danilo Forte (UB). Em publicação nas redes sociais, Forte ressaltou que o encontro faz parte da "luta contra os aumentos abusivos de energia".

Segundo Domingos Neto, foi dado o prazo de uma semana para que o Ministério de Minas e Energia apresente propostas para redução do reajuste na tarifa de energia. "Caso não aconteça, votará o Projeto de Decreto Legislativo que susta o reajuste e, inclusive, amplia o projeto para outros estados", completa.

Solução para reajuste

As propostas encaminhadas pelo Ministério de Minas e Energia devem servir como base para que a Câmara dos Deputados possa "ter encaminhamento" das discussões realizadas no âmbito do Congresso Nacional sobre o aumento da tarifa de energia elétrica, segundo Lira.

Ele citou, inclusive, o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do deputado federal cearense Domingos Neto (PSD), que pretende derrubar o reajuste de tarifa feito pela Enel Distribuidora no Ceará. O Ceará teve o maior aumento na conta de energia no País - um reajuste de 24,85%.

A previsão é de que outros estados também possam passar a integrar o texto do projeto, que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados.