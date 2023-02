Deputados aprovam aumento da alíquota de ICMS no Ceará para 20% a partir de 2024

Deputados estaduais do Ceará aprovaram, por 29 votos favoráveis a 13 contrários, o aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Ceará, passando de 18% para 20%. Mais cedo, os parlamentares aprovaram a reforma administrativa proposta pelo Governo do Ceará e o Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal (FESF).

O aumento do ICMS, que incide sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações, passa a valer a partir do próximo ano. A expectativa do Governo do Ceará é ter um aporte financeiro de R$ 1,9 bilhões com o ajuste do ICMS e de R$ 250 milhões com o FESF, segundo dados repassados pelo secretário da Fazenda do Ceará, Fabrízio Gomes.

“(Com a redução do ICMS em 2022) tivemos a perda de R$ 2,3 bilhões, que eram pra ser investidos em saúde, em segurança, em educação. Uma perda em virtude do Governo Federal anterior ter mudado a regra do jogo prejudicando 26 estados e o Distrito Federal, afetando 5,4 mil cidades, porque mexeu em um tributo de cunho estadual, que inclusive é o maior indutor para o Fundeb e 25% é repassado aos municípios”, disse Romeu Aldigueri (PDT), líder do Governo no Legislativo Estadual.

Romeu Aldigueri (PDT) Líder do Governo na Assembleia “O Governo está tentando fazer um reequilíbrio com muita tranquilidade e transparência agora em fevereiro, mas que só passa a valer a partir do ano que vem, dando tempo para a população, a indústria e o comércio se adequar”

A majoração do tributo está em debate em praticamente todos os estados brasileiros, por orientação do Comsefaz (Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos estados e do DF), como uma das medidas para tentar diminuir as perdas impostas pela redução do ano passado.

Veja como votaram os deputados

A favor

Agenor Neto (MDB) - Sim

Almir Bié (Progressistas) - Sim

Alysson Aguiar (PCdoB) - Sim

Bruno Pedrosa (PDT) - Sim

Danniel Oliveira (MDB) - Sim

De Assis Diniz (PT) - Sim

Fernando Hugo (PSD) - Sim

Firmo Camurça (União) - Sim

Guilherme Landim (PDT) - Sim

Jeová Mota (PDT) - Sim

Jô Farias (PT) - Sim

João Jaime (Progressistas) - Sim

Juliana Lucena (PT) - Sim

Júlio César Filho (PT) - Sim

Larissa Gaspar (PT) - Sim

Leonardo Pinheiro (Progressistas) - Sim

Lia Gomes (PDT) - Sim

Luana Ribeiro (Cidadania) - Sim

Lucílvio Girão (PSD) - Sim

Lucinildo Frota (PMN) - Sim

Marcos Sobreira (PDT) - Sim

Missias Dias (PT) - Sim

Nizo Costa (PT) - Sim

Oriel Filho (PDT) - Sim

Osmar Baquit (PDT) - Sim

Renato Roseno (Psol) - Sim

Romeu Aldigueri (PDT) - Sim

Sérgio Aguiar (PDT) - Sim

Stuart Castro (Avante) - Sim

Contrários

Alcides Fernandes (PL) - Não

Antônio Henrique (PDT) - Não

Ap. Luiz Henrique (Republicanos) - Não

Carmelo Neto (PL) - Não

Cláudio Pinho (PDT) - Não

David Durand (Republicanos) - Não

Dr. Oscar Rodrigues (União) - Não

Dra. Silvana (PL) - Não

Emília Pessoa (PSDB) - Não

Felipe Mota (União) - Não

Marta Gonçalves (PL) - Não

Queiroz Filho (PDT) - Não

Sargento Reginauro (União) - Não

Ausentes

Davi de Raimundão (MDB) - Ausente

Fernando Santana (PT) - Ausente

Gabriella Aguiar (PSD) - Ausente

Por ser presidente da Casa, Evandro Leitão (PDT) não votou.

Oposição

O deputado da oposição Sargento Reginauro (União) tentou novamente suspender a apreciação das matérias referentes ao aumento na alíquota do ICMS. O requerimento, no entanto, foi rejeitado por 27 votos contrários e 11 votos a favor.

“Esse Estado, governado há nove anos pelo PT, está aqui, nesta Casa, dizendo que quer combater a fome aumentando impostos”, criticou o deputado. A bancada do União Brasil ainda pretende discutir como reagir à aprovação das matérias após o Carnaval.

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) também apresentou um recurso de plenário para escalonar o aumento da alíquota em dois anos, mas foi rejeitado pela maioria dos parlamentares. Outros integrantes do PDT, aliados do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), também se posicionaram contra a proposta.

“Não são os ricos que vão pagar, eles vão pagar também, mas é o pobre, o trabalhador, o homem e a mulher, o pai de família que tem dificuldade enorme para colocar a comida na mesa, para garantir o sustento da sua família, que vai ter um crescimento de 2% do ICMS que será repassado para o consumidor final”, reclamou Antônio Henrique (PDT).

Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal (FESF)

Por 35 votos favoráveis e 8 contrários, os deputados estaduais do Ceará aprovaram a criação do Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal (FESF) e emendas que alteram o texto original.

No fim, a proposta estabelece que o Fundo será composto por 8,5% do incentivo fiscal concedido pelo Estado a empresas contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O texto também firma como limite para o incentivo empresas com faturamento igual ou superior a R$ 17 milhões.

Conforme o líder do Governo na Alece, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), os recursos arrecadados pelo Fundo serão usados no financiamento de outros programas, como o Ceará Sem Fome.

Os recursos também devem ser usados, segundo o parlamentar, para reduzir as filas para cirurgias eletivas.