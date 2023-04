Deputada do PL acusa parlamentar do PCdoB de assédio na Câmara: 'cena absurda'

Júlia Zanatta, deputada federal (PL-SC), acusa o também parlamentar, Márcio Jerry (PCdoB-MA), de assédio. O caso aconteceu em discussão durante a reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, nessa terça-feira (11).

Zanatta publicou sobre o caso nesta quarta-feira (12), após o deputado cearense André Fernandes (PL) acusar Jerry de assédio. Em seguida, a parlamentar de Santa Catarina, comentou sobre nunca ter dado "liberdade" ao colega do Maranhão.

"Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim. A sorte que alguém pegou a cena absurda", escreveu.

Procurada pelo jornal O Globo, a deputada afirmou que Jerry cheirou o seu "cangote". Por outro lado, Jerry que se aproximou de Zanatta apenas para pedir respeito, já que ela discutia com Lidice da Mata (PSB-BA).

"Quase 24h depois foi às redes dizer que foi assediada. Estou indignado, não cometi o ato que a deputada me imputa, ela congelou a imagem e desvirtuou. Absurdo que se cometa um fato dessa natureza, tentando atingir a honra de alguém por uma divergência política", comentou.

Repercussão entre parlamentares

Jandira Feghali (PCdoB-RJ), líder da bancada do partido na Câmara, comentou que a acusação é "absurda". "Ela estava agredindo outra deputada, membro da bancada feminina. Ela vive de escândalos. Ele falou perto dele para que parasse", declarou. A parlamentar do Rio afirmou que o partido não abrirá inquérito contra Márcio Jerry. Feghali também pediu a investigação contra Zanatta.

O também deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP) informou que vai entrar com representação na Comissão de Ética contra o deputado do PCdoB. O parlamentar também publicou um vídeo do momento nas redes sociais. Procurada pelo O Globo, a Câmara dos Deputados informou que não irá se manifestar.