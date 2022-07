Delegada é acusada de postar contra o PT e é retirada da investigação da morte de tesoureiro

A Polícia Civil do Paraná trocou o comando do inquérito que investiga o assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda por um bolsonarista. A mudança ocorreu após virem à tona uma série publicações antigas da delegada Iane Cardoso, que estava responsável pelas investigações do assassinato de um apoiador do ex-presidente Lula,

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o inquérito agora será presidido por Camila Cecconello, chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas não esclareceu qual o motivo da troca. O órgão disse ainda que uma equipe de investigadores da DHPP de Curitiba vai reforçar os trabalhos “para garantir celeridade na apuração dos fatos”.

Marcelo Arruda, 50, morreu na madrugada deste domingo (10) após ser baleado, na própria festa de aniversário, por Jorge Jose da Rocha Guaranho, policial penal federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O guarda municipal chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo Gleisi Hoffmann, a delegada postou, em 2016, que "petista quando não está mentindo está roubando ou cuspindo". Outra postagem atribuída a delegada, do mesmo ano, postou as hashtags "#foralula" e "#foraPT".

Legenda: Post da delegada Iane Cardoso Foto: Reprodução/Facebook

Além das postagens, a presidente do PT argumenta que a Polícia Civil do Paraná ainda não apresentou os resultados da investigação dos disparos contra uma caravana de Lula em 2018. Gleisi defende, ainda, a realização de uma campanha institucional de combate à violência nas eleições.

Iane Cardoso diz não ver prejuízo nas investigações

Já a delegada Iane Cardoso disse não ver prejuízo as investigações. "Não me defino como petista, nem como bolsonarista. Trato o presente caso como sempre tratei todas as investigações que presidi durante toda a minha carreira: com responsabilidade, honestidade, parcimônia e visando sempre aplicação da lei, em busca da justiça", disse ela ao blog de Andréia Sadi.