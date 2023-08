Cristiano Zanin toma posse como ministro do STF nesta quinta (3); acompanhe ao vivo

Cristiano Zanin, de 47 anos, tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (3), no Plenário da Corte, em Brasília. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-advogado ocupa a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski e pode ficar no cargo por 28 anos, até 2050.

Estão presentes à cerimônia o presidente Lula, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-ministros e outras autoridades dos três poderes.

Zanin herda cerca de 500 processos de Lewandowski, que se aposentou em abril deste ano.

Assista à cerimônia de posse

Indicação

Em junho deste ano, Zanin foi aprovado pelo Senado Federal, após ser sabatinado pela Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Casa. Os parlamentares indagaram o advogado por quase oito horas sobre temas que variaram desde a relação com o presidente Lula — de quem fez a defesa em processos ligados a operação Lava Jato — até a opinião sobre assuntos como a descriminalização da posse de drogas, o aborto e o Marco Temporal.

Histórico na advocacia

Zanin é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Natural de Piracicaba, no interior de São Paulo, é especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transacionais.

O advogado e a esposa, Valeska Teixeira Zanin Martins, possuem um escritório com sedes em São Paulo e Brasília. Valeska é filha de Roberto Teixeira, membro fundador do PT e já defendeu Lula em ações.