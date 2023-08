CPI da Enel será instalada na próxima segunda-feira (7) na Alece, diz Evandro Leitão

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), informou que irá instalar, na próxima segunda-feira (7), a CPI da Enel. O presidente do colegiado será o deputado estadual Fernando Santana (PT), vice-presidente da Casa.

"Ele irá se debruçar, juntamente com a comissão, no sentido de que possa fazer um trabalho investigativo e um trabalho de levantamento de dados, dando uma resposta efetiva para a sociedade cearense. Nós temos a convicção de que a população cearense, infelizmente, não está satisfeita com o serviço prestado", disse Evandro.

Desde abril do ano passado a Enel anunciou um aumento médio na conta de luz dos cearenses de 24,85%, um recorde. Desde então, os parlamentares pressionam a empresa, imersa em denúncias de má prestação de serviços. Ainda em 2022, os deputados instalaram uma comissão especial para analisar o contrato de concessão da empresa com o Governo do Estado, previsto para terminar apenas em 2028.

CPI da Enel

Unanimidade na Casa, a CPI foi um dos últimos recursos adotados. O pedido de abertura do colegiado foi protocolado em fevereiro deste ano. Contudo, o autor da proposta, Fernando Santana, se licenciou por 120 dias, o que retardou a abertura das investigações.

A abertura e o início dos trabalhos da CPI ocorrem mais de 6 meses após a empresa anunciar que deixará o Ceará. No último mês de fevereiro, a Companhia oficializou que irá abrir negociações para ser vendida.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil