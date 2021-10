Consórcio Nordeste solicita que Governo Bolsonaro zere a fila de espera pelo Bolsa Família

O Consórcio Nordeste enviou, nesta quarta-feira (6), ofício ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) solicitando a implementação de ações para zerar a fila de espera do Programa Bolsa Família. Segundo o documento, até julho de 2021, 36% das famílias no aguardo do benefício residem nos estados nordestinos - o equivalente a mais de 881,7 mil lares.

Houve ainda, segundo dados do Consórcio Nordeste, um aumento de 25% na fila de espera do Bolsa Família no Nordeste entre fevereiro de julho deste ano.

O documento, assinado pelo presidente do Consórcio e governador do Piauí, Welligton Dias (PT), destaca os impactos da pandemia de Covid-19 e aponta as políticas sociais como "fundamentais para o enfrentamento à pobreza e alívio da pobreza extrema, bem como para a garantia de acesso à direitos das famílias em situação de vulnerabilidade".

Para isso, pede a implementação de ações para zerar a fila de espera do Bolsa Família e que a concessão do benefício seja feita de forma isonômica no território brasileiro, buscando atender a demanda de todos os Estados.

"Devendo o Estado Brasileiro garantir a proteção social pública e o direito de todo cidadão às condições mínimas de existência humana digna", finaliza o ofício.

Um outro ofício foi enviado pelo Consórcio Nordeste ao ministro da Cidadania, João Roma. O documento, além de detalhar os dados e o mesmo pedido enviado ao Palácio do Planalto, também solicita uma audiência entre a pasta e os governadores do Nordeste.