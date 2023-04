Com prisão de Carlomano Marques, vice-prefeito de Pacatuba deve assumir gestão nesta quarta (19)

Com a determinação da prisão e do afastamento do prefeito Carlomano Marques (MDB) por 180 dias, o vice-prefeito de Pacatuba, Rafael Marques (MDB), deve ser empossado no comando da cidade de forma provisória nesta quarta-feira (19). A informação foi repassada pelo presidente da Câmara Municipal de Pacatuba, vereador Fábio Soares de Lima (MDB).

Com a troca de comando, a gestão da cidade deve continuar nas mãos da família Marques, já que Rafael é sobrinho de Carlomano. A realização da cerimônia de posse do vice-prefeito é uma determinação da Justiça Cearense em razão da prisão do atual gestor.

Operação

Na manhã desta terça-feira, o MPCE deflagrou a operação Polímata, que apura irregularidades em contratos sem licitação que totalizam R$ 19 milhões. As contratações foram celebradas entre 2021 e 2022. Ao todo, 23 pessoas foram presas e 37 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Ao ser informado sobre sua prisão, Carlomano Marques teria passado mal, precisando ser hospitalizado em unidade de saúde. Por conta disso, o prefeito ficará sob escolta policial pelo tempo que permanecer internado. Além dele, metade do secretariado do município também foi preso e afastado por 180 dias.

Quem é o vice de Pacatuba

Formado em Administração de Empresa, Rafael Marques tem 44 anos e foi eleito para o seu primeiro cargo eletivo em 2020, como vice-prefeito de Pacatuba na chapa de Carlomano. Antes disso, foi chefe de gabinete de Carlomano de 2016 a 2020.

Agora, com a prisão e afastamento do prefeito, Rafael ficará à frente da cidade de forma provisória. Ele deve ser empossado pela Câmara Municipal nesta quarta. A medida é necessária devido ao prazo do afastamento de Carlomano, que é de 180 dias.