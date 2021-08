Cearenses estão entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso; veja quem são

Os senadores cearenses Tasso Jereissati (PSDB) e Cid Gomes (PDT) e os deputados federais José Guimarães (PT) e André Figueiredo (PDT) figuram entre os 100 "cabeças" do Congresso Nacional. A lista divulgada nesta sexta-feira (27), elaborada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), aponta os deputados e senadores mais influentes do Brasil.

Para definir os nomes, a entidade leva em conta a capacidade dos parlamentares de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações. O levantamento avaliou os políticos que estavam no exercício do mandato no Congresso entre os meses de fevereiro a junho deste ano.

Ao todo, a lista conta com 66 deputados e 34 senadores. Eles estão divididos nas categorias: debatedores, articuladores/organizadores, formuladores, negociadores e formadores de opinião.

Destaques cearenses

No caso do senador Tasso Jereissati, ele foi apontado como um "formulador". Nesta categoria, estão os parlamentares que se dedicam à elaboração de textos com propostas para deliberação. Normalmente são juristas, economistas ou pessoas que se especializaram em determinada área, a ponto de formular sobre os temas que dominam.

Cid Gomes destaca-se como "debatedor". Conforme o Diap, o pedetista é apontado como atento aos acontecimentos e principalmente com grande senso de oportunidade e capacidade de repercutir, seja no plenário, na imprensa ou nas redes sociais, os fatos políticos gerados dentro ou fora do Congresso.

Deputados influentes

Entre os deputados, José Guimarães é "articulador", segundo o levantamento. O petista é considerado um parlamentar com trânsito nas diversas correntes políticas, cuja facilidade de interpretar o pensamento da maioria o credencia a ordenar e criar as condições para o consenso.

Já André Figueiredo aparece entre os "negociadores". Nesta categoria estão os deputados e senadores que firmam compromissos usando a própria influência como lideranças, têm longa experiência na política e são respeitados por seus pares.

VEJA A LISTA COMPLETA DOS 100 “CABEÇAS” DO CONGRESSO

Aécio Neves (PSDB-MG)

Afonso Florence (PT-BA)

Afonso Motta (PDT-RS)

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

Alessandro Molon (PSB-RJ)

ALESSANDRO VIEIRA (Cidadania-SE)

ALEX MANENTE (Cidadania-SP)

Alexandre Padilha (PT-SP)

Alice Portugal (PCdoB-BA)

Alvaro Dias (Podemos-PR)

André Figueiredo (PDT-CE)

Antonio Anastasia (PSD-MG)

ANTONIO BRITO (PSD-BA)

Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP)

Arthur Lira (PP-AL)

ARTHUR OLIVEIRA MAIA (DEM-BA)

Baleia Rossi (MDB-SP)

BOHN GASS (PT-RS)

CACÁ LEÃO (PP-BA)

Carlos Zarattini (PT-SP)

Cid Gomes (PDT-CE)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Daniella Ribeiro (PP-PB)

Danilo Cabral (PSB-PE)

Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

Eduardo Braga (MDB-AM)

Eduardo Gomes (MDB-TO)

Efraim Filho (DEM-PB)

ELIZIANE GAMA (Cidadania-MA)

Enio Verri (PT-PR)

Erika Kokay (PT-DF)

Fábio Trad (PSD-MS)

Fernanda Melchionna (PSol-RS)

Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)

Fernando Coelho Filho (DEM-PE)

Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ)

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Gustavo Fruet (PDT-PR)

Hugo Motta (Republicanos-PB)

Humberto Costa (PT-PE)

ISNALDO BULHÕES JR (MDB-AL)

Ivan Valente (PSol-SP)

IZALCI LUCAS (PSDB-DF)

Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Jaques Wagner (PT-BA)

JEAN PAUL PRATES (PT-RN)

José Guimarães (PT-CE)

José Serra (PSDB-SP)

KÁTIA ABREU (PP-TO)

Kim Kataguiri (DEM-SP)

Laercio Oliveira (PP-SE)

Lincoln Portela (PL-MG)

Luciano Bivar (PSL-PE)

LUISA CANZIANI (PTB-PR)

LUIZ CARLOS MOTTA (PL-SP)

Luiza Erundina (PSol-SP)

Marcelo Freixo (PSB-RJ)

Marcelo Ramos (PL-AM)

Marcos Pereira (Republicanos-SP)

Marcos Rogério (DEM-RO)

MARGARETE COELHO (PP-PI)

NELSINHO TRAD (PSD-MS)

Omar Aziz (PSD-AM)

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Otto Alencar (PSD-BA)

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Paulo Paim (PT-RS)

Paulo Pereira da Silva (Solidariedade-SP)

Paulo Pimenta (PT-RS)

PAULO ROCHA (PT-PA)

Paulo Teixeira (PT-SP)

Perpétua Almeida (PCdoB-AC)

PROFESSOR ISRAEL BATISTA (PV-DF)

Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO)

Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

Renan Calheiros (MDB-AL)

Renildo Calheiros (PCdoB-PE)

Ricardo Barros (PP-PR)

Roberto Rocha (PSDB-MA)

RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG)

Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Rodrigo Pacheco (DEM-MG)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Rubens Bueno (Cidadania-PR)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

Silvio Costa Filho (Republicanos-PE)

Simone Tebet (MDB-MS)

Tabata Amaral (PDT-SP)

Tadeu Alencar (PSB-PE)

TALÍRIA PETRONE (PSol-RJ)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

VINICIUS POIT (Novo-SP)

Vitor Hugo (PSL-GO)

Wellington Roberto (PL-PB)

Weverton Rocha (PDT-MA)

Wolney Queiroz (PDT-PE)

(Os parlamentares em caixa alta e negrito são os novos na lista)