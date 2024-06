Ceará será 1º estado a aderir Plano 'Juventude Negra Viva': 'Emocionada', diz Anielle Franco

Ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco participa, nesta segunda-feira (3), da assinatura de acordos de cooperação com o Governo do Ceará no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Um deles é a adesão do Ceará ao Plano 'Juventude Negra Viva'.

Em entrevista exclusiva à Verdinha 92.5 FM, Anielle Franco disse estar "emocionada" com esse momento. "Esse programa fala de cidadania, de vida digna, de qualidade de vida, de sonho para esses jovens, que é o legado que a gente quer deixar dentro do governo Lula para os próximos anos e décadas", reforçou.

O Plano Juventude Negra Viva (PJNV) foi lançado em março e reúne mais de 20 pastas na Esplanada dos Ministérios. No total, são 11 eixos de atuação e mais de 250 ações envolvidas neste plano. Segundo o Governo Federal, o plano "busca a redução das vulnerabilidades que afetam a juventude negra brasileira e a violência letal alicerçada no racismo estrutural".

"Tem ali mais de 20 ministérios que estão conosco visando fazer com que esses jovens tenham acesso à educação, cultura, esporte, saúde, emprego e renda. Então, quanto mais os Estados puderem aderir a esse programa, trabalharmos em conjunto, melhor vai ser a nossa entrega", disse Anielle Franco.

Além da assinatura do termo de adesão ao Plano Juventude Negra Viva, o governo cearense também irá aderir à Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola. No mesmo evento, a ministra Anielle Franco irá fazer a entrega, junto ao governador Elmano de Freitas (PT), de equipamentos de promoção da Igualdade Racial para 14 municípios cearenses.

Os kits contêm um carro, bebedouro, refrigerador e televisão. Serão contemplados os municípios de Itapipoca, Maranguape, Morada Nova, Jaguaribe, Ocara, Jardim, Pereiro, Brejo Santo, Banabuiú, Campos Sales, Paraipaba, Porteiras, Solonópole e Jaguaribara. O investimento é de aproximadamente R$ 2,7 milhões.

"E eu sempre digo que a entrega desses kits para a gente é mais do que entregar apenas o carro, o bebedouro, a impressora. A gente entrega também estrutura, a gente entrega sonhos, a gente entrega também oportunidade para que cada órgão possa estar se propagando, possa estar fazendo com que a política chegue onde mais precisa", detalhou.