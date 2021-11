Carlos Bolsonaro tem postagens sobre Lula classificadas como falsas pelo Instagram

Duas postagens do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) do último domingo (7) foram classificadas como falsas pelo Instagram.

Apesar de o conteúdo não ter sido apagado, o aplicativo colocou um selo de “Informação falsa”, explicando que “verificadores de fatos independentes em outra publicação” já tinham rebatido a fake news e apontando para a checagem da Agência Aos Fatos.

A publicação do vereador mostra trecho de um seminário da TV dos Trabalhadores de 2015, em que o ex-presidente Lula (PT) fala sobre o processo de nacionalização de instalações estrangeiras pelo governo da Bolívia.

“Eu lembro da primeira conversa que você [Álvaro Linera] teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou: ‘Ô, presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras?’. Isso antes deles serem governo. E eu disse ‘olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto vocês fazem o que vocês quiserem’, sabe? E foi assim que nós nos comportamos. Respeitando o direito soberano que a Bolívia tinha sobre o seu solo, o seu subsolo, portanto, sobre o seu gás,”, disse Lula.

Fake News

O vídeo passou a ser compartilhado nas redes com o título “Acredite se quiser. Lula confessa que deu refinaria da Petrobras para Bolívia”. No entanto, a Agência Aos Fatos afirma que a informação é falsa.

“Acho que o ex-presidiário e seus comparsas esqueceram de apagar isso aqui. O gás de cozinha está caro, assim como outras coisas? Nada é um fato isolado e qualquer inocente sabe disso, além do ‘fique em casa a economia a gente vê depois’, as consequências são vistas no mundo todo. Juntos com a ‘terceira via’ fazem de tudo para destruir as fontes de renda do povo, aumentam impostos, priorizam outros países com SEU dinheiro e ESTRATEGICAMENTE UNIDOS culpam quem zerou o imposto do gás de cozinha, diminui muitos outros e zera tarifas,", escreveu Carlos Bolsonaro em uma de suas postagens.

Legenda: Selo de informação falsa do Instagram na conta de Carlos Bolsonaro Foto: Reprodução

Refinarias da Bolívia vendidas em 2007

Conforme a Agência Aos Fatos, “as refinarias da Petrobras na Bolívia foram vendidas por US$ 112 milhões em 2007”.

“O acordo para a venda das refinarias da Petrobras em 2007 encerrou uma crise entre o Brasil e a Bolívia após o recém-empossado governo Evo Morales ordenar, em 2006, a ocupação de instalação da petrolífera e de outras empresas estrangeiras, como Repsol , British Gas, British Petroleum, Total, a fim de nacionalizá-las”, informou.

Ainda conforme a entidade, as alegações das postagens foram negadas pela assessoria de Lula e disse que o ex-presidente ‘renegociou os termos de um acordo com um país vizinho para que ele fosse benéfico aos dois países, sem a interrupção do fornecimento de gás para o Brasil’.