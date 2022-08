Candidata ao Senado, Érika Amorim defende transparência na administração pública: 'é um direito'

Recém-lançada à disputa ao Senado pelo PSD, Érika Amorim defendeu, nesta terça-feira (23), uma maior transparência na administração pública e reforçou que todo cidadão tem o direito de saber o que está sendo feito com "os recursos dos seus impostos".

Érika Amorim Candidata ao Senado "Eu entendo que é um direito de todo cidadão saber o que está sendo feito com os recursos dos seus impostos, para onde estão indo, de que forma estão sendo distribuídos"

Nesta terça, Érika participou de seu primeiro ato de campanha após ter sido oficializada como candidata da coligação "Do povo, pelo povo e para o povo" no último sábado (20), após a desistência da então candidata Enfermeira Ana Paula (PDT). Ela se encontrou com simpatizantes no bairro Itambé, em Caucaia, onde reforçou que partidos e prefeitos já sinalizaram apoio à sua postulação.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, a candidata disse que irá pautar o eventual mandato em defesa da transparência, diferente do que é adotado no chamado "orçamento secreto", criado em 2020 pelo Congresso Nacional para caracterizar emendas de relator.

"Eu acredito que a prioridade sempre deve ser a transparência. Eu acho que tudo que estiver de acordo com esses princípios que nos devem nortear, nós deveremos pautar a nossa fala e a nossa defesa. Se por ventura existe obscuridade ou falta de transparência, eu não vou aprovar ou eu não vou caminhar nesse sentido", ressaltou.

Distribuição do orçamento

Na ocasião, a deputada também defendeu uma melhor distribuição do orçamento federal, que contemple as necessidades econômicas de cada região do País e ressaltou que tentará trazer mais visibilidade para demandas do Ceará.

Legenda: O nome de Érika Amorim foi oficializado para a disputa pelo Senado Federal no dia 20 deste mês Foto: Kid Júnior

"A gente precisa fazer o nosso Estado, fazer o Nordeste ser fazer forte com essa questão orçamentária, para que esse orçamento realmente seja melhor distribuído para todas as regiões, de forma que atenda as regiões que estão mais carentes, que tem mais vulnerabilidade", destacou.

Além disso, disso ela reforçou que irá lutar para que recursos destinados a orçamentos prioritários, como Educação, Saúde e Segurança Pública, não sejam alterados.

"Nós estamos diante de um cenário econômico realmente complexo e o próximo Governo vai ter um grande desafio pela frente. Eu defendo que haja um olhar muito prioritário para política da Educação, da Saúde e da Segurança Pública", frisou.