Deputada Érika Amorim será candidata ao Senado em chapa de Roberto Cláudio

A deputada estadual Érika Amorim (PSD) será a nova candidata ao Senado na chapa de Roberto Cláudio (PDT) pelo Governo do Ceará. A mudança neste sábado (20) ocorre após desistência da pedetista Enfermeira Ana Paula, registrada na segunda-feira (15) como candidata ao Senado, diante do impasse com o PSDB.

Érika já participou da agenda de campanha de Roberto Cláudio na manhã de hoje, no bairro Antônio Bezerra, ao lado de Amarílio Macêdo. A primeira suplência está mantida com a ex-prefeita de Camocim, Mônica Aguiar (PDT), e a segunda com Diana Carvalho (PDT), servidora pública federal aposentada Diana Carvalho e ex-assessora especial da Prefeitura de Fortaleza.

Inicialmente, o PSDB ocupava a vaga, mas o Tribunal Superior Eleitoral decidiu na sexta-feira (19) manter o partido neutro na disputa majoritária. Durante toda a primeira semana, o então candidato Amarílio Macêdo acompanhou Roberto Cláudio em agendas por Fortaleza e cidades do Interior.

Érika Amorim está no primeiro mandato como deputada estadual, mas anunciou desistência da candidatura à reeleição na segunda-feira. Nas redes sociais, ela disse que deixava o pleito para se dedicar aos filhos e às empresas da família, diante da candidatura a deputado federal do marido, Naumi Amorim, ex-prefeito de Caucaia.

Filiada ao PSD, Érika fortalece a presença do partido na chapa, que já tem como candidato a vice-governador Domingos Filho, presidente do partido. Em 2018, foi a sétima deputada mais votada (a mais votada entre as mulheres), com cerca de 86 mil votos, metade deles em Caucaia.

Érika fortalece, assim, a candidatura de Roberto Cláudio no município, segundo maior colégio eleitoral do Estado.

Atualmente a prefeitura está sob comando de Vitor Valim (sem partido) que derrotou o marido de Érika em disputa de segundo turno em 2020. Eleito como aliado de Capitão Wagner, candidato ao Governo do Estado pelo União Brasil, Valim deixou o grupo e hoje apoia a campanha de Elmano de Freitas (PT) para o Executivo.