Enfermeira Ana Paula retira candidatura ao Senado; PDT indicará outro nome neste sábado

A vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT), que havia sido registrada pelo partido como candidata ao Senado, retirou a candidatura nesta sexta-feira (19).

Ela concorrerá a uma vaga na Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada à coluna pela própria parlamentar.

O anúncio ocorreu no mesmo dia em que o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu manter o PSDB neutro na disputa majoritária do Ceará.

Assim, Amarílio Macêdo (PSDB) deixou de ser o candidato ao Senado na chapa de Roberto Cláudio (PDT). A vereadora havia sido registrada como um plano B do grupo, mas acabou desistindo da empreitada.

De acordo com a assessoria do candidato Roberto Cláudio, um novo nome deve ser anunciado neste sábado (20). Não se sabe ainda se a nova candidatura será do PDT ou de algum partido aliado.

