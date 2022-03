Camilo Santana reúne ex-governadores para apresentar plataforma Ceará 2050

Camilo Santana (PT) se reúne nesta segunda-feira (21) com ex-governadores para apresentar o Ceará 2050 — planejamento de médio e longo prazo para o Estado construído em seu Governo.

O documento será entregue a Ciro e Cid Gomes, ambos do PDT, Tasso Jereissati (PSDB), Lúcio Alcântara (PL), Chico Aguiar e Gonzaga Mota. Depois disso, o governador pretende enviar à Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) um projeto de lei para consolidar o planejamento estratégico como política pública estadual.

Esta é a primeira vez que Camilo convoca o Conselho de Governadores. "A ideia é dialogar, ouvir as experiências de cada um, as sugestões, até porque nós passamos, outros virão, mas cada um teve momentos de angústia, de desafios, de superações, e é importante essa contribuição", disse o governador.

Com o feito, inédito na história do Ceará, Camilo garante sua interferência e a de outros gestores na tomada de decisões no Estado, independentemente de conseguir ou não eleger um nome "seu" à sucessão este ano.

Camilo Santana Governador do Ceará O Ceará teve a sorte de ter gestores que, mesmo com divergências ideológicas, mostram maturidade política e o espírito público de sempre olhar para o Estado. É o exemplo que estamos dando aqui hoje".

O ex-governador do Estado e pré-candidato à presidência Ciro Gomes compreende a reunião do Conselho como um "grande momento de convergência" conduzido por Camilo. "Agora, o Ceará tem coesão política, tem planos", destacou, citando as estratégias tomadas pelo petista na gestão dos recursos hídricos e na educação, principalmente.

Histórico

Legenda: É a primeira vez que o governador Camilo Santana convoca os ex-gestores estaduais para um diálogo sobre o Ceará. O conselho foi criado em 2020. Foto: Fabiane de Paula

O Conselho de Governadores foi criado em julho de 2020, após aprovação da Assembleia Legislativa do Ceará.

A presidência do colegiado é do governador do Estado. Além dele, integram o grupo os ex-governadores Gonzaga Mota, Tasso Jereissati (PSDB), Lúcio Alcântara (PL), Ciro Gomes e Cid Gomes, ambos do PDT, e Chico Aguiar, ex-conselheiro do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE).

Após o início de vigência da lei, um ex-gestor estadual faleceu: Adauto Bezerra, que administrou o Ceará entre 1975 e 1978.

Apesar da previsão de reuniões duas vezes ao ano, inclusive com possibilidade de convocações extraordiárias, esse foi o primeiro encontro do grupo. O objetivo do Conselho é auxiliar o Governo na tomada de decisões estratégicas, além de contribuir para a concepção de novas políticas públicas e auxiliar na busca de possíveis soluções para problemas no Estado. Não há remuneração aos ex-gestores pelas atividades.

"Eu já tinha essa ideia da criação do Conselho de Governadores há algum tempo e acredito que este é o momento certo, quando o Brasil e o mundo passam por grandes transformações, sobretudo diante dessa pandemia. São pessoas que também vivenciaram vários desafios, outras experiências, e que têm muito a colaborar com o nosso Estado", disse o governador Camilo Santana na época da aprovação da lei.

A iniciativa de criar um conselho com ex-governadores do Estado é inédita no País até o momento.