Camilo faz última reunião com secretariado às vésperas de mudanças no Governo

Na última reunião do ano entre o governador Camilo Santana e o seu secretariado, o chefe do Executivo pontuou que os titulares das pastas estaduais com interesse em pleitear uma candidatura nas Eleições de 2022 devem deixar os cargos já no próximo dia 31 de dezembro. O encontro aconteceu na manhã de terça-feira (21), no Pavilhão de Eventos da Residência Oficial, em Fortaleza.

Pelo menos três secretários entregarão as pastas. São eles: Zezinho Albuquerque, das Cidades; Mauro Filho, da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), e Inácio Arruda, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). Os três confirmaram o interesse em serem candidatos.

Segundo o governador, a entrega dos postos na próxima semana ocorrerá para não haver interferência no cronograma de ações para 2022, último ano da gestão do petista, sobretudo nas "secretarias finalísticas, que realizam ações importantes na ponta".

"Os secretários que têm interesse de se candidatar nas próximas eleições, deixarão o cargo no dia 31 de dezembro para não haver descontinuidade das ações no último ano, que é um ano de muito foco, muitas entregas, muito trabalho", disse Camilo.

Além dos secretários, presidentes das instituições vinculadas ao governo estadual também participaram do encontro.