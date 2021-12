Confira as principais datas do Calendário Eleitoral em 2022

Por unanimidade, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, em sessão administrativa, o Calendário Eleitoral das Eleições 2022.

O primeiro turno das eleições está marcado para ocorrer no próximo dia 2 de outubro. Na ocasião, os brasileiros vão eleger presidente da República, governadores, senadores, além de deputados federais, estaduais e distritais.

Um eventual segundo turno para presidente e governador, se confirmado, deverá ocorrer no dia 30 de outubro. Conforme prevê a Constituição Federal, as datas correspondem ao primeiro e último domingo do mês.

Os eleitos, por sua vez, serão diplomados até o dia 19 de dezembro de 2022.

Horário de votação unificado em todo o Brasil



O TSE também decidiu que o horário de votação nas eleições do ano que vem será unificado em todo o Brasil, das 8h às 17h. Isso significa que os estados deverão seguir o horário de Brasília, e não o horário local.

No Amazonas, em Rondônia, em Roraima, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, por exemplo, onde o fuso é uma hora a menos em relação à capital federal, a votação acontecerá das 7h às 16h.

No Acre, onde o fuso horário é duas horas a menos que o horário de Brasília, o pleito será de 6h às 15h. Já em Fernando de Noronha, cujo fuso está uma hora à frente, a votação será das 9h às 18h.

Principais datas do Calendário Eleitoral em 2022: