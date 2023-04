Câmara Municipal em Quixeramobim tem 'sessão-relâmpago', com duração de 20 segundos

Uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Quixeramobim nesta quarta-feira (12) durou apenas 20 segundos. Esse foi o tempo necessário para que os trabalhos fossem abertos e imediatamente encerrados por falta de quórum - quando o mínimo de vereadores necessários para deliberar projetos não é atingido. A cidade tem 17 vereadores.

A "sessão-relâmpago" foi aberta pelo 1º Secretáro da Casa, vereador Pedro Paulo (DC). O parlamentar declarou abertos os trabalhos e, logo em seguida, informou que a sessão estava encerrada. De acordo com a transmissão ao vivo, feita pela própria Câmara, ele levou 20 segundos.

Em Juazeiro do Norte, principal cidade do Cariri, maior região do Estado, algo parecido ocorreu nesta quinta-feira (13). A sessão, no entanto, teve duração maior, um minuto e 10 segundos. O vereador Raimundo Júnior (MDB), que é vice-presidente da Casa, abriu a sessão e autorizou a chamada dos vereadores.

Ainda houve tempo para que um comunicado fosse lido. A sessão, no entanto, não ocorreu também por falta de parlamentares.