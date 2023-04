MPCE aperta o cerco na investigação do 'sumiço' dos prefeitos de Tianguá e Limoeiro do Norte

Quase um mês depois de esta Coluna denunciar a reclamação de suposto "sumiço" dos prefeitos, a população de Tianguá, na região Norte, e Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, segue vivendo uma situação de instabilidade política. E o Ministério Público, pela atuação de promotores, está apertando o cerco contra os dois gestores.

Vereadores e parte da população das duas cidades reclamam de uma suposta ausência dos prefeitos que foram eleitos em 2020 para um mandato de quatro anos. Após pedidos iniciais de informações sobre o assunto, o Ministério Público ficou insatisfeito com as respostas e determinou novos procedimentos.

Após ter dado prazo para que o prefeito apresentasse defesa diante de denúncias de suposta “falsificação de assinaturas” em atos da Prefeitura, a promotora Anna Celina de Oliveira, da 7ª Promotoria de Tianguá, expediu ofício à Delegacia do Município solicitando a abertura de inquérito policial para averiguar a denúncia de suposta falsificação de documentos. O pedido foi apresentado no último dia 5 de abril.

Respostas insatisfatórias em Limoeiro Em Limoeiro do Norte, o promotor de Justiça Felipe Carvalho de Aguiar, diante da representação de vereadores locais, convocou o prefeito José Maria Lucena e membros da gestão para prestarem depoimento no último dia 30 de março.

Em resposta ao pedido de informações desta Coluna, o promotor informou, por meio da Assessoria de Comunicação do Ministério Público, que o gestor prestou depoimento por videoconferência, mas que “o órgão ministerial não ficou satisfeito com as respostas”. Por isso, o procedimento administrativo segue em andamento.

No último dia 10 de abril, o promotor requisitou à Secretaria Municipal de Governo da Cidade, todas as informações da agenda oficial do prefeito José Maria Lucena desde dezembro de 2022 além de um prognóstico das próximas agendas dele no Município.

As últimas medidas tomadas pelo Ministério Público, para aprofundar as investigações, evidenciam o grave problema de gestão nas duas cidades, que podem trazer prejuízos à população.